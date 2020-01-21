Чем опасны для здоровья пластиковые кухонные приборы

Кухонные принадлежности из пластика можно найти на каждой кухне, ведь они пользуются спросом. Однако ученые утверждают, что такие приборы могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Специалисты говорят, что каким бы качественным и прочным ни казался пластик, с ним стоит быть осторожнее. Как минимум, его нагревания при взаимодействии с горячей пищей, может стать причиной появления токсичных веществ в тарелке.

Проблема в том, что большинство кухонных ложек, половников, лопаточек содержат олигомеры - молекулы, которые способны проникать в пищу при температуре 70 градусов и выше. В небольших дозах они безопасны, но чем больше их попадает в организм, тем выше риски, связанные с болезнями печени и щитовидной железы, бесплодием и раком.

Немецкие ученые говорят, что 90 мкг олигомеров достаточно, чтобы представлять угрозу для здоровья человека весом 60 кг. Так, тестирование 33 кухонных приборов из пластика показало, что 10% из них выделяют олигомеры в большем количестве.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие вещи на кухне признаны самыми опасными.

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