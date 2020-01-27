Как нормализовать давление без помощи лекарств

Артериальное давление может меняться на протяжении дня, но его резкие и сильные скачки отображаются на самочувствии и сигнализируют о проблемах со здоровьем. Для того, чтобы облегчить состояние, гипертоникам нужно придерживаться определенного рациона. Об этом сообщает издание Med2.

Специалисты утверждают, что на скачки артериального давления влияет множество факторов, и, если самочувствие резко ухудшается – это повод обратиться к врачу. Если вы постоянно контролируете свое давление, тогда должны знать, какие продукты способны его понизить, а какие – повысить.

Итак, если показатели давления нужно понизить, тогда стоит добавить в рацион свеклу или свекольный сок, а также морскую капусту, темный шоколад, гранат, бананы, молочные продукты и яйца. Эти продукты содержат в себе элементы и вещества, которые помогут улучшить самочувствие.

Если показатели давления нужно повысить, тогда употребляйте больше острых и пряных блюд, которые сужают сосуды. Для приготовления пищи используйте имбирь, куркуму и кардамон. К стимулирующим приправам и специям также относятся: гвоздика, корень хрена, горчица, черный и красный перец, сырой лук.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие ягоды помогают нормализовать показатели давления.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!