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Ученые из Китая выяснили, как ревность влияет на интимную жизнь

В организме человека обнаружили области, которые связаны с ревностью

сегодня, 17:11
Автор:

• Анастасия Лысенко

Улучшить интимную жизнь в отношениях может обычная ревность. К такому выводу пришли китайские ученые из Пекинского университета, передает НовостиЮinfo.

Как отмечается, прийти к такому выводу эксперты смогли, наблюдая за животными. У самцов, которые ощущали конкуренцию по отношению к самке, половое поведение становилось более активным. Ученные предположили, что у человека существуют такие же физиологические механизмы, а, значит, ревность может влиять на здоровье, в частности, на интимную жизнь.

Кроме этого, новейшее исследование показало, что ревность является патологией. А вот в классической психологии ревность трактуют как черту характера. Всего в исследовании принимало участие 40 студентов. Им поставили задачу представить себя в нескольких разных ситуациях, которые связаны с ревностью. В результате, эксперты выяснили, что ревность у человека усиливается на более поздней стадии отношений. Причина - страх потери партнера. Исследовали ученные и мозг студентов-добровольцев с помощью магнитно-резонансной томографии. В итоге было выявлено области (подкорковые базальные ганглии), которые связанны с возникновением чувства ревности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, когда у женщин пропадает желание к интимным отношениям.


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Источник: https://newsyou.info/specialisty-vyyasnili-kak-revnost-vliyaet-na-zdorove
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