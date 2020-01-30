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Ученые выяснили, чем опасна для женщин ранняя менопауза

Исследование на тему менопаузы начали проводить еще в 1996 году

сегодня, 15:25
Автор:

• Анастасия Лысенко

Менопауза является болезненной темой для каждой женщины. Еще сложней думать об этом тем, у кого она наступила рано - до 40 лет, передает НовостиЮinfo.

Как отмечается, в таком случае у женщин есть риск развития болезней сердца и сосудов, а еще - диабета, инсульта, астмы и даже рака груди. Заболеть могут и те женщины, у которых менопауза была скорректирована.

Узнать, чем грозит ранняя менопауза, решили ученые университета в Квинсленде в Австралии. Для этого они провели исследование, участие в котором приняли 5107 женщин. За ними эксперты наблюдали на протяжении более 20 лет. Эксперимент начали еще в 1996 году: самой младшей участнице было 45 лет, а самой старшей - 50. Всего ученые зафиксировали раннею менопаузу у 119 женщин.

Так, женщины заполняли анкеты и рассказывали о своем здоровье ученым каждые три года. Это делалось для того, чтобы сотрудники университета могли определить, связана ли ранняя менопауза у женщин с болезнями, с которыми сталкиваются люди зрелого и преклонного возрастов: гипертония, диабет, инсульт, астма, остеопороз, артрит, повышенный холестерин, болезни лёгких, депрессия и рак. Выявлено, что у 71% исследуемых женщин было от двух заболеваний из выше перечисленных. У всех этих женщин была зафиксирована ранняя менопауза.

Ранее "Комментарии" писали, что врачи развенчали главный миф о женском здоровье.


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Источник: https://newsyou.info/chem-grozit-rannyaya-menopauza-zhenshhinam-spustya-20-let
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