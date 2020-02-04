Названы вредные привычки, которые «убивают» почки

Почки - один из самых важных органов человека, главной функцией которого является очистка крови от вредных веществ и токсинов. Врачи перечислили привычки, которые негативно влияют на работу почек и могут привести к опасным последствиям.

Злоупотребление солью

Ни для кого не секрет, что соль - не самый полезный продукт, ведь в большом количестве она задерживает воду в организме и нарушает работу всех органов. Чрезмерное употребление соленной пищи повышает давление и усиливает нагрузку на почки.

Болеутоляющие

Специалисты не советуют злоупотреблять обезболивающими, в частности ибупрофеном и аспирином, потому что их действие поражает почки и приводит к полному нарушению их работы.

Употребление газированных напитков

Ученые провели исследование, которое доказало, что ежедневное употребление двух и более баночек содовой на 35% увеличивает риск появления проблем с почками. Также в газированных напитках содержится много сахара, вредных красителей и консервантов.

Недостаточное количество воды

Вода - это самый важный элемент, который поддерживает работу всего организма. Правильный водный баланс необходим для работы почек, ведь именно с жидкостью выводятся из организма все шлаки и токсины. Если организм обезвожен, кровь становится густой, а это негативно отражается на работе почек.

Злоупотребление алкоголем

Алкоголь пагубно действует на все системы и органы, а сильнее всего на почки, ведь именно им приходится работать с повышенной нагрузкой. Некоторые токсины могут оседать на почках и тормозить их работу.

Курение

Люди, которые не могут избавиться от этой пагубной привычки, в 5 раз чаще страдают от проблем с почками. Курение влияет на показатели артериального давления, в частности приводит к его снижению, из-за этого кровь начинает поступать в почки медленнее.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие привычки вызывают боль в спине.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!