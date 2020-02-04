"Знай свои лимоны": в мире отмечают День борьбы с раком

Сегодня, 4 февраля, отмечается Всемирный день борьбы с раком, наиболее распространенный вид которого в Украине - это рак груди. Об этом передает издание ВВС Украина.

По убеждениям всех современных ученых, рак молочной железы можно победить, если заблаговременно начать лечение. Для того, чтобы женщины могли вовремя определить проблему, американский фонд "Know your Lemons" ("Знай свои лимоны") сделал простую и яркую инфографику, где на примере простых лимонов показал примеры, в которых следует срочно обратиться к медицинским специалистам.

В фонде указали, что данная инфографика уже переведена на языки 18-ти народностей мира, а сейчас появилась и украинская версия.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что самым распространенным видом онкологии среди молодежи стал рак толстой кишки.









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