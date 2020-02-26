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Почему медики советуют ежедневно пить воду с кардамоном

Кардамон – источник множества полезных веществ

сегодня, 10:40
Автор:

• Светлана Шкурупий

Почему медики советуют ежедневно пить воду с кардамоном

Немецкие медики говорят, что кардамон можно использовать не только в качестве специи, ведь он обладает множеством полезных для организма свойства. Ежедневное употребление воды с кардамоном благоприятно влияет на пищеварительную систему. Об этом сообщает издание Wunderweib.

Эксперты говорят, что это растение является хорошим источником минералов, таких как кальций, калий, сера, магний, а также железо и марганец. Кроме того, он богат многими важными витаминами, включая рибофлавин, ниацин и витамин С.

Благодаря своим антибактериальным свойствам кардамон легко борется с микробами, вызывающими неприятный запах изо рта.

Помимо этого, кардамон действует как пищеварительный тоник, который может справиться с расстройством желудка, вздутием живота и повышенной кислотностью. Также эта специя стимулирует выделение пищеварительных соков, что в свою очередь улучшает аппетит.

Медики говорят, что кардамон помогает в борьбе с избыточным весом, так как быстро и эффективно сжигает жир. Вода с кардамоном улучшает метаболические процессы и самочувствие в целом. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, почему стоит пить огуречную воду.


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Источник: https://www.wunderweib.de/mit-kardamom-abnehmen-das-schlank-gewuerz-laesst-die-pfunde-purzeln-103864.html
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