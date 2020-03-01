Дерматолог рассказал о вреде татуировок для кожи

С медицинской точки зрения татуировки на теле - это то же, что и шрамы, а значит, нанесение их на кожу настоятельно не рекомендуется врачами. Об этом рассказал немецкий дерматолог Кристоф Либих.

"Красители, которые заносят вам под эпидермис, не всегда имеет проверенное качество, а это обозначает, что вы намеренно рискуете навредить себе химическими веществами, не говоря уже о том, что татуировки - это добровольные шрамы, открытые всем рискам заражения, возникновению аллергии или даже аллергического шока", - подчеркивает Либих.

Таким образом дерматолог подчеркнул, что отсутствие запрета на тату, вовсе не означает их положительного влияния на тело носителя рисунков.

Кроме того, Кристоф Либих отметил, что зачастую злокачественные изменения под кожей остаются незамеченными как раз из-за плотного нанесения рисунков. Оттого человек не успевает вовремя обратиться за профессиональной помощью и результаты могут быть крайне плачевными.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что при нанесении татуировок в организм попадают наночастицы металла.

"Татуировки - это больше, чем кажется на первый взгляд. Речь идет не только о чистоте салона, стерилизации оборудования или даже о пигментах. Теперь мы видим, что износ иглы также влияет на ваше тело", - объяснил Хирам Кастильо, один из авторов исследования.







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