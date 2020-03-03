Как быстро избавиться от отеков под глазами

Многие женщины хоть раз сталкивались с такой проблемой, как "мешки" под глазами. Обычно отеки и синяки на лице говорят о сильной усталости и недосыпе, но существует множество причин их появления. Если вам нужно быстро и эффективно привести себя в порядок, помогут следующие правила.

Пейте много воды

Специалисты говорят, что темные круги и отечность под глазами сигнализирует об обезвоживании организма, а также задержке соли. Заведите себе за привычку выпивать утром один или несколько стаканов воды, которая эффективно "промоет" организм и пополнит запасы жидкости, снимая отечность. Например, известная польская модель Магдалена Фраковяк именно с помощью воды с лимоном спасает свое лицо от подобной проблемы.

Кубики льда

Если вам нужно быстро убрать синяки под глазами, тогда положите на этот участок кожи кубики со льдом и держите их 3-5 минут. Если отеки у вас бывают часто, тогда лучше заморозьте отвар ромашки и мяты, он более эффективно устраняет этот недостаток.

Холодные ложки

Это еще один способ, помогающий быстро снять мешки и отечность под глазами. Положите несколько кухонных приборов в холодильник, а потом приложите их к проблемной зоне. Холодные ложки будут тонизировать кровеносные сосуды.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, с чем связаны темные круги под глазами.

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