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Как быстро избавиться от отеков под глазами

Мешки под глазами могут появиться из-за множества причин

сегодня, 04:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

Как быстро избавиться от отеков под глазами

Многие женщины хоть раз сталкивались с такой проблемой, как "мешки" под глазами. Обычно отеки и синяки на лице говорят о сильной усталости и недосыпе, но существует множество причин их появления. Если вам нужно быстро и эффективно привести себя в порядок, помогут следующие правила. 

Пейте много воды

Специалисты говорят, что темные круги и отечность под глазами сигнализирует об обезвоживании организма, а также задержке соли. Заведите себе за привычку выпивать утром один или несколько стаканов воды, которая эффективно "промоет" организм и пополнит запасы жидкости, снимая отечность.  Например, известная польская модель Магдалена Фраковяк именно с помощью воды с лимоном спасает свое лицо от подобной проблемы. 

Кубики льда

Если вам нужно быстро убрать синяки под глазами, тогда положите на этот участок кожи кубики со льдом и держите их 3-5 минут. Если отеки у вас бывают часто, тогда лучше заморозьте отвар ромашки и мяты, он более эффективно устраняет этот недостаток.

Холодные ложки

Это еще один способ, помогающий быстро снять мешки и отечность под глазами. Положите несколько кухонных приборов в холодильник, а потом приложите их к проблемной зоне. Холодные ложки будут тонизировать кровеносные сосуды. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, с чем связаны темные круги под глазами. 


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Источник: https://harpersbazaar.com.ua/beauty/skin/3-sposoba-izbavitsya-ot-otekov-pod-glazami/
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