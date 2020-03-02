Диетологи рекомендуют периодически устраивать для нашего организма "выходной" и не нагружать его тяжелой пищей. Как правильно проводить разгрузочный день, чтобы он приносил максимум пользы для здоровья?

В первую очередь, следует подчеркнуть, что разгрузочный день - это не полное голодание, а всего лишь уменьшение калорийности дневного рациона до 500-600 ккал. И в них прекрасно вписываются три сытных блюда. Например, овощной суп-пюре, нежирная рыба или курица, овощи на гриле. Важное правило - не съесть все 500 калорий в один присест, иначе килограммы будут только увеличиваться, а не наоборот. Научитесь правильно разделять приемы пищи, чтобы не перегружать желудок. Предпочтение во время разгрузочных дней стоит отдавать овощам и фруктам, а также продуктам, богатым на клетчатку и белок, а вот алкоголь - полностью исключаем.

Специалисты утверждают, что "выходные" для организма нужно устраивать, чтобы привести в порядок фигуру, в частности похудеть до 10 килограммов. Некоторые ученые утверждают, что такая разгрузка служит хорошей профилактикой неврологических заболеваний, ведь во время интервального голодания клетки обновляются.

Но помните, что резко заставлять свой организм голодать не нужно, его необходимо постепенно подготовить к разгрузочным дням. Для начала постарайтесь сократить порции, уменьшить калории, употреблять больше воды и ограничить потребление соли.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие ошибки допускаются во время разгрузочных дней.

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