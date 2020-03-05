Какой сок поможет избавиться от ожирения и диабета

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Ученые провели эксперимент, который доказал, что справиться с лишними килограммами и снизить риск развития диабета поможет сок из апельсинов. Об этом сообщает издание Medikforum.
Специалисты говорят, что ежедневно нужно употреблять два стакана апельсинового сока, потому что он обладает полезными свойствами. В этом напитке содержатся сильные антиоксиданты, которые укрепляют иммунитет, помогают предотвратить наиболее распространенные заболевания сердечно-сосудистой системы, а также улучшают пищеварение и поддерживают работу нервной системы.
Помимо этого, ученые провели эксперимент на лабораторных грызунах и доказали, что апельсиновый сок способствует похудению. Дело в том, что цитрусовые содержит нобилетин - флавоноид, обладающий противовоспалительным и противоопухольным действием. Эта молекула помогает эффективнее избавиться от лишних килограмм. Также этот напиток понижает уровень резистентности к жирам и инсулину.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, как томатный сок может повлиять на артериальное давление.
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