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Какой сок поможет избавиться от ожирения и диабета

Этот сок обладает чудодейственным свойством

сегодня, 11:40
Автор:

• Светлана Шкурупий

Какой сок поможет избавиться от ожирения и диабета

Ученые провели эксперимент, который доказал, что справиться с лишними килограммами и снизить риск развития диабета поможет сок из апельсинов. Об этом сообщает издание Medikforum.

Специалисты говорят, что ежедневно нужно употреблять два стакана апельсинового сока, потому что он обладает полезными свойствами. В этом напитке содержатся сильные антиоксиданты, которые укрепляют иммунитет, помогают предотвратить наиболее распространенные заболевания сердечно-сосудистой системы, а также улучшают пищеварение и поддерживают работу нервной системы. 

Помимо этого, ученые провели эксперимент на лабораторных грызунах и доказали, что апельсиновый сок способствует похудению. Дело в том, что цитрусовые содержит нобилетин - флавоноид, обладающий противовоспалительным и противоопухольным действием. Эта молекула помогает эффективнее избавиться от лишних килограмм. Также этот напиток понижает уровень резистентности к жирам и инсулину.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как томатный сок может повлиять на артериальное давление.


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Источник: https://www.medikforum.ru/zoj/89935-vrachi-rasskazali-kak-poborot-vesenniy-avitaminoz.html
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