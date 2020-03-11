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Чем заедать стресс, чтобы не набрать лишний вес

Заедание стресса — реальная проблема, влияющая на ваш внешний вид

сегодня, 18:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

Чем заедать стресс, чтобы не набрать лишний вес

Многих людей в стрессовых ситуациях тянет на нездоровую и калорийную пищу. Но такая привычка серьезно вредит здоровью и приводит к ожирению. Хотя, есть продукты, которыми можно заедать стресс без последствий для фигуры. 

Американские исследователи выяснили, что человек меняет свой рацион, когда ощущает стресс и тревогу. Более трети участников эксперимента согласились с тем, что в напряженных ситуациях им хочется съесть что-то вредное. Профессор Гарвардского университета Дэвид Людвиг убежден, что заедать стресс можно правильно, без последствий для фигуры. Как это возможно?  Прежде всего, стоит выбрать оптимальный завтрак, а для организма, испытывающего стресс, лучше всего подойдет омлет с капустой и тыквенными семечками.

Ученый говорит, что тяга к вредной пище в стрессовом положении зависит от химических процессов в организме. Те продукты, которые человек употребляет, находясь в нервном напряжении, влияют на уровень гормонов в кроки и повышают чувствительность к новым стрессам.

К примеру, жирные сорта рыбы, семена льна, яичные желтки и другие продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, успокаивают и делают нервную систему более устойчивой к различным стрессам. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как снять стресс за пять минут. 


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Источник: https://marieclaire.ua/beauty/chem-zaedat-stress-chtoby-ne-popravitsya/
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