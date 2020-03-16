Как облегчить боль во время менструации

Согласно статистике, 80% женщин страдают от менструальной боли, кого-то эта проблема преследует каждый месяц, а у кого-то возникает периодически. В любом случае, дискомфорт из-за спазмов мешает повседневным занятиям. На своей странице в Instagram провизор и блогер Ольга Мельник рассказала, как облегчить свое состояние при болезненных месячных.

В первую очередь, стоит свести к минимуму в рационе продукты, содержащие кофеин - он сужает сосуды, вследствие чего уменьшается кровоснабжение органов, в том числе и матки, а это приводит к болевым ощущениям. Также стоит отказаться от алкоголя.

При сильной боли во время менструации можно принять обезболивающие препараты, например, "Тамипул", "Бруфен" и "Налгезин". Из спазмолитиков для таких случаев подойдет "Но-шпа", "Комфорт" и "Ниспазм форте". А вот "Спазмалгон" провизор использовать не рекомендует, потому что он содержит анальгин (он же метамизол натрия, который имеет кучу побочных эффектов).

Уменьшить симптомы помогут легкие физические упражнения, грелка на живот, а также правильно сбалансированный рацион питания, который включает продукты, богатые витамином Е и омега-3 жирными кислотами.

К слову, если сильная боль беспокоит каждую менструацию, тогда стоит обратиться к гинекологу и пройти обследование.





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