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При каких проблемах со здоровьем помогает питье воды натощак

Вода нужна организму для жизнедеятельности

сегодня, 09:40
Автор:

• Светлана Шкурупий

При каких проблемах со здоровьем помогает питье воды натощак

Многие слышали о том, что после пробуждения, первым делом, стоит выпить стакан обычной питьевой воды. Но зачем это нужно? Немецкие медики объяснили, как вода натощак влияет на наш организм.

Специалисты отмечают, что употреблять воду на голодный желудок необходимо каждое утро. Во-первых, она помогает взбодриться и настроиться на питьевой режим. Во-вторых, вода натощак запускает обменные процессы в организме, улучшает пищеварение и тем самым способствует нормализации веса. Во-третьих, она помогает очистить организм от вредных токсинов и шлаков, которые скопились за ночь.

Людям, страдающим от изжоги, особенно рекомендуется употреблять воду на голодный желудок, потому что она разбавляет кислоту, предотвращая "пожар" в горле и за грудиной. 

Помимо этого, вода влияет и на наш внешний вид. Обезвоживание организма приводит к сухости и шелушению кожи, в следствии чего появляются морщинки. А избежать этой проблемы поможет стакан воды натощак - он улучшит кровообращение. 

К слову, не пейте слишком холодную воду, чтобы не болело горло. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в каких случаях вода не приносит пользу организму.


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Источник: https://www.7mednews.ru/health/18074-pri-kakih-problemah-so-zdorovem-pomogaet-pite-vody-natoschak.html
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