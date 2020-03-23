Как наладить режим сна, если вы сильно устали

Современный ритм жизни часто приводит к хронической усталости и стрессу, а восполнить запас энергии поможет качественный сон. Но как правильно наладить свой режим сна?

Не вносите в спальню экранов и мониторов

Не смотрите на ночь сериалы, хоть это и очень сложно. Синий свет сенсорных экранов убеждает мозг, что еще слишком светло, чтобы спать, тем самым нарушая физиологический цикл, влияющий на сон. Постарайтесь отказаться перед сном от телевизоров, мобильных телефонов, планшетов и электронных книг.

Каждый вечер ложитесь чуть раньше предыдущего

К изменениям нужно привыкать постепенно. Вы наверняка потратили некоторое время, приучая организм засыпать поздно, и потому нелепо ожидать, что удастся вдруг и незамедлительно вернуться к правильному восьмичасовому сну. Если вы, к примеру, привыкли засыпать в 2.30 ночи, постарайтесь сегодня улечься в 2.20, назавтра — в 2.10, и так далее, пока график не восстановится в приемлемых пределах.

Упражняйтесь по утрам

Сместите тренировки на первую половину дня - это обеспечит бодрое самочувствие на весь день и облегчит засыпание вечером. Если вам не по силам такие перемены в расписании, занимайтесь спортом за три часа до сна, чтобы тело успело расслабиться после энергетической подзарядки.

Придерживайтесь режима сна в выходные

Отоспаться в выходные или каникулы — желание из разряда неразумных. Выспаться впрок невозможно. "Лишнее время в кровати не восстановит силы, растраченные за неделю недосыпа.

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