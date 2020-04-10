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Ученые определили неожиданную причину снижения памяти

На снижение памяти могут влиять некоторые продукты

сегодня, 13:45
Автор:

• Светлана Шкурупий

Ученые определили неожиданную причину снижения памяти

Австралийские ученые провели масштабное исследование и определили, что острые специи негативно влияют на работу головного мозга, в частности снижают память. Об этом сообщает издание Telegraf.

В эксперименте участвовало более 4 тысяч добровольцев, за состоянием их здоровья эксперты наблюдали в течение 15 лет. Результаты исследования показали, что у людей, употреблявших в день около 50 г перца чили, наблюдалось снижение работоспособности и когнитивных функций.

Ученые говорят, что острые продукты (свежий и сушенный чили, черный и болгарский перец) помогают в борьбе с лишними килограммами, а также нормализуют давление, но вместе с этим негативно воздействуют на нашу память.

Специалисты определили, что негативному воздействию острой пищи наиболее подвержены люди с низкой и нормальной массой тела. Ученые продолжают проводить эксперименты, чтобы подтвердить и конкретизировать свои выводы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты необходимо включать в рацион для того, чтобы улучшить работу мозга и памяти.


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Источник: https://telegraf.com.ua/zhizn/zdorove/5104138-neozhidannaya-prichina-snizheniya-pamyati.html
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