Язык

Українська

Русский

Coinspot 11.04.2020

BTC/USD

6836.79

ETH/USD

157.94

LTC/USD

42.36

НБУ 11.04.2020

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

29.95

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье наше тело Как распознать гастрит: 5 основных признаков
НОВОСТИ Все новости

Как распознать гастрит: 5 основных признаков

От разных форм гастрита страдает почти половина украинцев

сегодня, 16:10 502
Автор:

• Светлана Шкурупий

Как распознать гастрит: 5 основных признаков

Многие люди считают, что гастрит - это не серьезное заболевание, поэтому часто игнорируют его симптомы, заглушая боль обезболивающими средствами. Но рано или поздно такие действия приводят к неприятным последствиям, которые усугубляют течение заболевания и его лечение. На какие признаки стоит обратить внимание? 

Боль

Характерное ощущение возникает "под ложечкой" или с левой стороны, под ребрами. Как правило, боль усиливается во время или после еды, особенно, если вы съели что-то острое, горькое или соленое. При небольшой болевой реакции гастрит имеет хронический характер.

Тяжесть в желудке

Это дискомфортное чувство появляется после еды, питья или в процессе. Вы можете ощущать избыточное давление, чувство переполненности в верхней части живота, тяжесть и распирание.

Вздутие

Для этого явления характерно скапливание большого количества воздуха, газов в пищеварительном тракте. Обычно этот признак сопровождается увеличением размера живота, болезненностью, отхождением газов.

Неприятный запах изо рта

Вы можете сами его не ощущать, так как он появляется в процессе активного выдоха, разговора. Если кто-то из родных несколько раз упомянул о том, что вам не мешало бы почистить зубы, то стоит задуматься о посещении не столько стоматолога, сколько гастроэнтеролога.

Изжога

Пожалуй, каждый сталкивался с изжогой, которая чаще всего возникает после приема пищи. Неприятное жжение в загрудинной клетке мешает спать и отвлекает от многих дел. Врачи говорят, что спровоцировать изжогу может кофе, шоколад, жаренных и жирные блюда, а также алкогольные напитки.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как лечить гастрит народными средствами.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tvoymalysh.com.ua/mom-territory/mom-health/8027-kak-raspoznat-gastrit-7-vernyh-priznakov.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...