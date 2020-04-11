Как распознать гастрит: 5 основных признаков

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Многие люди считают, что гастрит - это не серьезное заболевание, поэтому часто игнорируют его симптомы, заглушая боль обезболивающими средствами. Но рано или поздно такие действия приводят к неприятным последствиям, которые усугубляют течение заболевания и его лечение. На какие признаки стоит обратить внимание?
Боль
Характерное ощущение возникает "под ложечкой" или с левой стороны, под ребрами. Как правило, боль усиливается во время или после еды, особенно, если вы съели что-то острое, горькое или соленое. При небольшой болевой реакции гастрит имеет хронический характер.
Тяжесть в желудке
Это дискомфортное чувство появляется после еды, питья или в процессе. Вы можете ощущать избыточное давление, чувство переполненности в верхней части живота, тяжесть и распирание.
Вздутие
Для этого явления характерно скапливание большого количества воздуха, газов в пищеварительном тракте. Обычно этот признак сопровождается увеличением размера живота, болезненностью, отхождением газов.
Неприятный запах изо рта
Вы можете сами его не ощущать, так как он появляется в процессе активного выдоха, разговора. Если кто-то из родных несколько раз упомянул о том, что вам не мешало бы почистить зубы, то стоит задуматься о посещении не столько стоматолога, сколько гастроэнтеролога.
Изжога
Пожалуй, каждый сталкивался с изжогой, которая чаще всего возникает после приема пищи. Неприятное жжение в загрудинной клетке мешает спать и отвлекает от многих дел. Врачи говорят, что спровоцировать изжогу может кофе, шоколад, жаренных и жирные блюда, а также алкогольные напитки.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, как лечить гастрит народными средствами.
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