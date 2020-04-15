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Что нужно знать о правильном измерении температуры

Температура тела – это показатель нашего здоровья

сегодня, 11:55
Автор:

• Светлана Шкурупий

Что нужно знать о правильном измерении температуры

При ухудшении самочувствия и слабости, в первую очередь, мы измеряет температуру тела, ведь она важнейших показатель нашего здоровья. В течение суток температура человека колеблется в небольших пределах, поэтому не стоит сильно беспокоиться. Однако, важно знать, как же правильно измерять температуру, чтобы показатели были точными.

Итак, не стоит измерять температуру тела сразу после физических нагрузок или еды - ее значение может оказаться завешенным.

Ртутный термометр перед использованием необходимо хорошо встряхнуть. Желательно, чтобы ртутный столбик опустился как минимум до 35 градусов или ниже. Мало кто не в курсе, как измерить температуру электронным градусником: его достаточно просто включить.

Проследите, чтобы подмышка была сухой. Пот желательно вытереть чистой сухой салфеткой. При измерении подмышкой плотно прижмите руку к туловищу, чтобы температура точно совпала с показателем тела, а кожа нагрелась до температуры внутри тела. 

При условии соблюдения всех вышеперечисленных правил градусник покажет верную цифру уже через 5 минут, а не 10, как требуют производители в некоторых инструкциях.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие угрозы несет пониженная температура тела.


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Источник: https://tvoymalysh.com.ua/mom-territory/mom-health/13768-kak-pravilno-izmerit-temperaturu-tela-s-minimalnoy-pogreshnostyu.html
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