Как лицо человека «отражает» его проблемы со здоровьем

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Проблемы
со здоровьем влияют не только на наше самочувствие, но и на внешний вид. Иногда
врачу достаточно одного взгляда на человека, чтобы понять, на что он жалуется. "Прочитать"
признаки воспалений в органах можно и самостоятельно, важно лишь знать, как это
сделать.
Волосы
Если
вы заметили, что ваши волосы стали тонкими, то это может сигнализировать о
слишком активной работе щитовидки, а их чрезмерное выпадение может указывать на
недостаток железа в организме.
Глаза
Желтый
оттенок глаз может указывать на проблемы с печенью. Именно поэтому стоит
пересмотреть свой рацион питания и исключить из него алкогольные напитки.
Коричневые точки на веках могут сигнализировать о развитии онкологии. С таким
симптомом шутить не стоит. Выпуклые глаза сигнализируют о проблемах с
щитовидной железой, а еще сопутствовать этому признаку могут расстройства
желудка.
Рот
Если
у вас покрасневшие десны, которые во время чистки зубов постоянно кровоточат,
тогда стоит обратиться к врачу, ведь у вас может быть периодонтит - воспалении
околозубных тканей. А вот бледная ротовая оболочка может говорить об анемии.
Губы
Если
на губах регулярно появляются язвы и другие воспаления - проверьте легкие и
дыхательную систему в целом. Белые точки на губах могут сигнализировать о
кишечных паразитах.
Кожа
Это
один из главных показателей нашего здоровья. Сероватый оттенок кожа
приобретает, когда в организме неполадки с пищеварительной системой, в
частности кишечником. А вот землистая и сухая кожа говорит о проблемах с
печенью. Белая кожа, склонная к образованию морщин, указывает на нарушения в
работе щитовидки.
Щеки
Как
правило, легкий румянец на щеках является признаком хорошего самочувствия и
здоровья, но не всегда. Врачи говорят, что этот признак может указывать на
повышенное давление и на проблемы с надпочечниками.
Уши
Исследователи
выяснили, что люди, у которых есть морщинки и впадинки на ушных мочках,
страдают от сердечных проблем.
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