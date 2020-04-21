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Как лицо человека «отражает» его проблемы со здоровьем

По лицу можно определить некоторые заболевания

сегодня, 10:15
Автор:

• Светлана Шкурупий

Как лицо человека «отражает» его проблемы со здоровьем

Проблемы со здоровьем влияют не только на наше самочувствие, но и на внешний вид. Иногда врачу достаточно одного взгляда на человека, чтобы понять, на что он жалуется. "Прочитать" признаки воспалений в органах можно и самостоятельно, важно лишь знать, как это сделать.

Волосы

Если вы заметили, что ваши волосы стали тонкими, то это может сигнализировать о слишком активной работе щитовидки, а их чрезмерное выпадение может указывать на недостаток железа в организме.

Глаза

Желтый оттенок глаз может указывать на проблемы с печенью. Именно поэтому стоит пересмотреть свой рацион питания и исключить из него алкогольные напитки. Коричневые точки на веках могут сигнализировать о развитии онкологии. С таким симптомом шутить не стоит. Выпуклые глаза сигнализируют о проблемах с щитовидной железой, а еще сопутствовать этому признаку могут расстройства желудка.

Рот

Если у вас покрасневшие десны, которые во время чистки зубов постоянно кровоточат, тогда стоит обратиться к врачу, ведь у вас может быть периодонтит - воспалении околозубных тканей. А вот бледная ротовая оболочка может говорить об анемии.

Губы

Если на губах регулярно появляются язвы и другие воспаления - проверьте легкие и дыхательную систему в целом. Белые точки на губах могут сигнализировать о кишечных паразитах.

Кожа

Это один из главных показателей нашего здоровья. Сероватый оттенок кожа приобретает, когда в организме неполадки с пищеварительной системой, в частности кишечником. А вот землистая и сухая кожа говорит о проблемах с печенью. Белая кожа, склонная к образованию морщин, указывает на нарушения в работе щитовидки.

Щеки

Как правило, легкий румянец на щеках является признаком хорошего самочувствия и здоровья, но не всегда. Врачи говорят, что этот признак может указывать на повышенное давление и на проблемы с надпочечниками.

Уши

Исследователи выяснили, что люди, у которых есть морщинки и впадинки на ушных мочках, страдают от сердечных проблем.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие болезни можно определить по глазам.


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Источник: https://kolobok.ua/semejnyj-doktor-new/zhenskoe-zdorove/1037803-kak-litso-otrazhaet-sostoyanie-zdorovya
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