Почему важно принимать контрастный душ по утрам

Медики рекомендуют начинать свой день не с чашечки ароматного кофе, а с контрастного душа, который также помогает взбодриться и еще обладает рядом полезных свойств для организма. Почему он так важен?

Заменяет кофе

Утренний душ помогает пробудиться, он приводит организм в тонус, а еще повышает заряд энергии и сил;

Улучшает состояние кожи

Чередование теплой и холодной воды делает кожу упругой и подтянутой.

Поднимает настроение

Согласно исследованиям, 90% людей после душа чувствуют улучшение настроения.

Помогает чувствовать себя привлекательной

Одно исследование гласит, что половина женщин, принимающих душ по утрам, чувствуют себя красивее после гигиенической процедуры, чем до нее.

Используйте методику контрастного душа "90 секунд". Сначала вы моетесь как обычно, когда гигиенические процедуры закончили, кран выворачивайте в сторону холодной воды до упора, направляйте струю на себя и считайте до 30.

Верните кран на исходную позицию теплой или горячей воды, но ни в коем случает не выворачивайте его до упора, чтобы не обжечься. Стойте под струей и считайте до 30. Потом снова 30 секунд стойте под холодной струей.

Выключите воду, хорошенько разотрите тело полотенцем, нанесите крем, одевайте халат и приступайте к сборам на работу.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в чем опасность горячего душа для мужчин.

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