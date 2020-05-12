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Чем опасен частый прием обезболивающих таблеток

Нельзя увлекаться обезболивающими препаратами

сегодня, 16:40
Автор:

• Светлана Шкурупий

Чем опасен частый прием обезболивающих таблеток

Некоторые люди не понимают, что обезболивающие препараты снимают лишь симптом, но никак не устраняют проблему. Если вас что-то беспокоит, тогда стоит сходить к врачу, потому что частый прием таблеток может усугубить ситуацию и вызвать дополнительные проблемы со здоровьем. Чем опасны обезболивающие?

Повреждают желудочно-кишечный тракт

Регулярный прием обезболивающих таблеток приводит к желудочным кровотечениям и язвам. Этот риск выше среди людей, которым за 60 лет и тех, кто принимает рецептурные разжижители крови или стероиды.

Повреждают почки

Анальгетики способны блокировать приток крови к почкам. А длительное употребление больших доз может серьезно навредить этому органу. Поэтому если у вас есть проблемы с почками, принимайте эти лекарства по минимуму.

Повреждают печень

Многие обезболивающие препараты содержат такое вещество, как ацетаминофен. Его минус - риск повреждения печени. При регулярном приеме может развиться печеночная недостаточность, которая приводит к повышению уровня токсинов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие ошибки мы совершаем при приеме обезболивающих средств.


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Источник: https://kolobok.ua/semejnyj-doktor-new/zhenskoe-zdorove/1830037-lechat-ili-kalechat-5-oslozhnenij-ot-obezbolivayuschikh
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