Как избежать дерматита при ношении маски и перчаток в жару

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Из-за сложившейся ситуации с коронавирусом, защитные маски и перчатки стали важным атрибутом одежды при посещении общественных мест. Но кожа от этого не восторге, особенно в жаркие дни. Как в таких случаях избежать дерматита?
Исключите антисептики
Если у вас чувствительная и нежная кожа, тогда следует отказаться от антисептических средств, которые способны вызвать ее сухость и раздражение. Придется дополнительно поберечься и чаще мыть руки с использованием мыла.
Выбирайте деликатное мыло
Если у вас проблемная кожа, тогда выбирайте деликатное мыло, без антибактериального эффекта. Не переживайте, оно вполне может справиться с коронавирусной инфекцией, не хуже, чем другие. Но, если вы хотите проверить, подойдет ли оно в борьбе с бактериями, помойте этим мылом жирные руки. Если жир отмылся - значит подходит.
Носите мыло с собой
Постарайтесь не мыть руки в общественных туалетах, кафе и других заведениях, особенно, если у вас кожа склонная к раздражению. Чаще всего в таких местах мыло самое дешевое. Носите с собой в сумке небольшой тюбик с мылом, которое точно подходит вашим рукам.
Обязательно используйте крем
Не забывайте увлажнять руки специальным кремом. Используйте его постоянно, после каждого мытья рук и между этим процессом. Если уходите из дома, не забывайте брать запасной тюбик с собой.
Не вытирайте руки досуха
Их достаточно слегка промокнуть полотенцем или обтрусить и вообще не вытирать, а сразу на влажные руки нанести крем.
Ограничьте время в перчатках
При проблемах с кожей рук лучше вообще не надевать латексные перчатки. Если приходится это делать - важно носить не дольше 15-20 минут.
Старайтесь меньше использовать маску для лица
В общественных местах защитные маски надевать нужно обязательно, но если у вас дерматит или другие проблемы с кожей - то в ваших же интересах меньше ее использовать (не дольше 15 минут). Постарайтесь выходить на улицу в парк, когда там мало людей или же можно выехать куда-то за город, чтобы не приходилось постоянно носить маску.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, как спасти кожу рук от пересыхания.
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