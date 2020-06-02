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Четыре простые действия, которые сделают утро добрым

Эти действия помогают проснуться и запустить все процессы в организме

сегодня, 09:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Четыре простые действия, которые сделают утро добрым

Вставать с теплой постели бывает очень тяжело, а еще тяжелее заставить свой организм взбодриться и начать работать. Но утро задает темп нашему дню, а из дней складывается жизнь. Сделайте так, чтобы каждое вашем утро было добрым, а помогут в этом несколько простых советов. 

Помните, что после звонка будильника не стоит резко вставать с кровати. Откройте глаза, подтянитесь и помассируйте мочки ушей. Всего несколько минут такого массажа пробудят в вас энергию и силы. 

Потом направляйтесь в ванную комнату, умывайтесь, чистите зубы, в частности язык. Это действие избавит вас от несвежего дыхания.  А разбудить организм поможет душ, лучше всего контрастный.

Не забывайте, что необходимо запустить обменные процессы в организме и восстановить в нем водный баланс. Выпейте стакан чистой воды с добавлением лимонного сока. Такая процедура за полчаса до приема пищи приведет вас в тонус и поможет избежать переедания. 

Еще за десять минут до завтрака, после воды, съешьте чайную ложку меда. Благодаря фруктозе и глюкозе, которая входит в состав продукта, активизируется работа мозга. Помимо этого, мед укрепляет иммунитет, обогащая организм полезными витаминами и веществами.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что воду, оставленную на ночь, возле кровати пить нельзя. Что с ней не так


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Источник: https://newsyou.info/chetyre-prostye-veshhi-kotorye-sdelayut-utro-dobrym
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