Почему зубную щетку не стоит хранить в ванной комнате

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Средства личной гигиены всегда должны храниться в чистоте, чтобы на них не оседали различные микробы и бактерии. Именно поэтому специалисты не рекомендуют оставлять зубную щетку в ванной комнате людям, у которых совмещенный санузел.
Все прекрасно понимают, что хранить зубную щетку в открытом виде в комнате, где есть туалет негигиенично. После спускания воды в воздух поднимаются бактерии, которые могут попасть на это средство по уходу за полостью рта. Помимо этого, люди пользуются освежителем воздуха, а частички химикатов могут легко попасть на зубную щетку и вызвать пищевое отравление. Как вариант, храните ее в специальном футляре.
Если у вас раздельный санузел, тогда таких проблем не будет. Однако, средства личной гигиены все равно должны быть в чистоте.
Эксперты говорят, что зубную щетку также нельзя оставлять в аптечке, потому что лекарственные препараты должны храниться отдельно от всего. Самый оптимальный вариант для хранения этого средства - спальня.
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