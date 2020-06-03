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Медики назвали самый опасный напиток для сердца

После этого напитка повышается давление и нарушается сердечный ритм

сегодня, 11:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Медики назвали самый опасный напиток для сердца

Американские ученые провели исследование и выяснили, какой напиток представляет наибольшую опасность для работы сердечно-сосудистой системы. 

Оказалось, что энергетики, в составе которых есть кофеин, негативно действую на организм, нарушая работу сердца. В ходе эксперимента участников разделили на две группы. Добровольцы из первой группы должны были в течение часа выпить один литр энергетиков, а вторая группа должна была выпить равное количество жидкости, в составе которых есть добавки, но не опасные для здоровья.

После окончания исследования, участникам измеряли показатели сердечных сокращений и артериального давления. У людей, которые употребляли энергетик, состояние здоровья ухудшилось по сравнению с другой группой. Этот напиток повысил давление и вызвал нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, в частности аритмию. 

Эксперты советуют отказаться от энергетиков, потому что помимо сердца они еще плохо влияют на пищеварение и нервную систему.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что снизить артериальное давление можно с помощью простого народного средства. Какого именно читайте в нашем материале.


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Источник: https://svopi.ru/nauka/181483
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