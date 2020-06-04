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"Польза солнца": перечень фактов о пользе загара для нашего организма

В начале летнего сезона запаситесь нужными косметическими средствами и не бойтесь подставлять свое тело солнечным лучам

сегодня, 04:37
Автор:

Екатерина Белоброва

"Польза солнца": перечень фактов о пользе загара для нашего организма

Несмотря на то, что первые летние дни встретили нас моросящими дождями и пасмурным небом, любители солнечных ванн и морских купаний все же с надеждой ожидают солнечного и жаркого сезона, чтобы насладиться всеми преимуществами знойного отдыха. Как известно, одно из главных преимуществ лета - это способность естественным путем улучшить свой внешний вид при помощи загара.

К сожалению, все чаще нас пугают информацией о вреде солнечных лучей, быстром старении загорелой  кожи, провокации различных опухолей.

Конечно, вся эта информация не беспочвенна  и прислушиваться к ней стоит. Но только если знать, что в противовес каждому из негативных пунктов есть те, которые принесут вам двойное удовольствие от солнечных ванн. Итак, устраивайтесь удобней и запоминайте:

- Солнечный загар улучшает иммунную систему;

- Во время загорания  в утреннее время суток вы заряжаете себя активностью для мыслительной деятельности и умственной работы;

- Проблемная кожа быстрей подсушивается и восстанавливается, сглаживаются недостатки и становятся менее заметны даже без использования различных тональных кремов и косметики;

- Кожа напитывается кислородом, снижается уровень холестерина и восстанавливается нарушенный метаболизм;

- Получив здоровую порцию солнечной энергии, организм лучше усваивает витамины, полезные микроэлементы, жиры и белки.

Поэтому, при выезде на отдых, не забывайте основные правила и часы проведения под летним солнцем, не пренебрегайте защитой и не забывайте надевать головные уборы. 

Пусть лето пройдет ярко и незабываемо, а роскошный бронзовый загар насыщает ваш организм чистым здоровьем!

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о простых привычках, которые стоит выработать, если хотите, чтобы раннее начало дня в вашей жизни было бодрящим,  а не мучительным.




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