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Главная Новости Здоровье наше тело Аллергия на алкоголь: как проявляются первые симптомы
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Аллергия на алкоголь: как проявляются первые симптомы

Алкоголь может вызвать сыпь на коже и внезапный отек

сегодня, 10:05
Автор:

Светлана Шкурупий

Аллергия на алкоголь: как проявляются первые симптомы

Многие люди после употребления алкогольных напитков чувствуют ухудшение самочувствия. И всему виной может быть не обычное похмелье, а аллергическая реакция. Распознать ее можно по нескольким симптомам.

Сыпь на теле

Одним из сигналов имеющейся аллергии на алкоголь является возникновение сыпи на теле после выпивки. Раздражение может быть довольно сильным, с выраженным зудом и даже болью. "Как правило, это проявление аллергии на серу, которая присутствует в составе почти всех видов алкоголя", — заметили эксперты.

Учащенное сердцебиение

Еще один признак – учащенное сердцебиение. Если при этом проявляются также усиленное потоотделение, головокружение, общий дискомфорт, значит, организм действительно не в состоянии усваивать алкоголь.

Тошнота

Симптомом того, что ваше тело не "дружит" со спиртными напитками, является появление тошноты, диареи после их употребления. Неприятные явления могут иметь место даже после двух бокалов вина.

Отек

О появлении аллергической реакции также свидетельствует внезапный отек, в большинстве случаев языка и губ. Также часто распухают руки, но отекать после употребления алкоголя в случае аллергии могут любые части тела.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что чаще всего аллергия появляется на фрукты, в частности цитрусовые. Можно ли от нее избавиться?



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Источник: https://www.medikforum.ru/health/88805-allergiya-na-alkogol-u-vas-ee-tochno-net.html
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