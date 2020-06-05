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Три привычки, которые способствуют развитию диабета

Эти коварные привычки повышают риск диабета на 14-50%

сегодня, 19:00
Автор:

Светлана Шкурупий
Три привычки, которые способствуют развитию диабета

Сахарный диабет - заболевание крайне опасное и при первых же признаках необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Нужно понимать, что в зоне риска может оказаться каждый. Медики определили три привычки, которые могут спровоцировать заболевание.

Малоподвижный образ жизни

К сожалению, много людей ведут малоподвижный образ жизни, который влияет не только на фигуру, но и на состояние здоровья. Эксперты говорят, что просмотр телевизора или сидение за компьютером более двух часов повышает риск развития диабета на 14%. 

Отсутствие завтрака 

Да, отказ от утреннего приема пищи повышает риск развития диабета практически на 50%. Если вы не можете заставить себя позавтракать, то голод ближе к обеду значительно усилится. На обед вы съедите больше, чем могли бы. А следовательно - наберете больше веса. Кстати, крупы и молочные продукты на завтрак снижают риск этого заболевания.

Курение

Эта пагубная привычка не только повышает риск, но и ухудшает ход развития сахарного диабета любого типа. А все из-за того, что от курения ухудшается эластичность сосудов, которое в свою очередь ухудшают работу сердца. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой десерт можно включить в рацион диабетиков.


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Источник: https://kolobok.ua/semejnyj-doktor-new/zhenskoe-zdorove/1202111-3-privychki-kotorye-sposobstvuyut-razvitiyu-diabeta-vy-delaete-eto-kazhdyj-den
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