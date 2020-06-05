Три привычки, которые способствуют развитию диабета

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Светлана Шкурупий
Сахарный диабет - заболевание крайне опасное и при первых же признаках необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Нужно понимать, что в зоне риска может оказаться каждый. Медики определили три привычки, которые могут спровоцировать заболевание.
Малоподвижный образ жизни
К сожалению, много людей ведут малоподвижный образ жизни, который влияет не только на фигуру, но и на состояние здоровья. Эксперты говорят, что просмотр телевизора или сидение за компьютером более двух часов повышает риск развития диабета на 14%.
Отсутствие завтрака
Да, отказ от утреннего приема пищи повышает риск развития диабета практически на 50%. Если вы не можете заставить себя позавтракать, то голод ближе к обеду значительно усилится. На обед вы съедите больше, чем могли бы. А следовательно - наберете больше веса. Кстати, крупы и молочные продукты на завтрак снижают риск этого заболевания.
Курение
Эта пагубная привычка не только повышает риск, но и ухудшает ход развития сахарного диабета любого типа. А все из-за того, что от курения ухудшается эластичность сосудов, которое в свою очередь ухудшают работу сердца.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой десерт можно включить в рацион диабетиков.
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