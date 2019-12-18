В Канаде появилась зубная паста в форме таблеток

Ученые из Канады решили помочь экологии планеты и придумали альтернативу зубным пастам, которые продаются в тюбиках, не поддающимся утилизации. Об этом сообщает New Atlas.

На идею разработки нового варианта зубной пасты подтолкнула дочь одного из создателей таблетки, которая отказалась от использования пластика. Прежде, чем придать зубной пасте удобный формат, ученым пришлось протестировать около сотни формул.

Известно, что таблетку нужно поместить между задними зубами и раскусить– дальше можно чистить как обычно. Продавать их будут в упаковке, которая быстро разлагается, всего в пачке будет 65 таблеток.

Специалисты считают, что это хорошая альтернатива тюбикам, в которых сейчас продают зубную пасту, ведь они полностью разлагаются только через 500 лет и не поддаются утилизации. А если люди хотят жить в мире, который будет безопасным и чистым, то пора решать глобальные проблемы отходов.

К слову, новая форма зубной пасты одобрена врачами и ее можно использовать как взрослым, так и детям. Приобрести упаковку круглой пасту можно на официальном сайте за 10 долларов.



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