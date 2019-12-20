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Что такое веганские презервативы и в чем их особенность

В прошлом году немцы скупили почти 5 млн эко-презервативов

сегодня, 10:40
Автор:

• Светлана Шкурупий

Немецкие предприниматели представили эко-презервативы, которые пользуются огромным спросом, несмотря на высокую цену. Об этом сообщает издание BBC.

Проанализировав рынок контрацептивных средств в Германии, специалисты пришли к выводу, что презервативами пользуется большое количество людей, они на втором месте после противозачаточных таблеток. Они решили, что их бренд устарел и пора потребителям предложить новую эко-альтернативу. Так и появилась идея запуска веганских презервативов. 

Известно, что они изготавливаются из натурального эколатекса, который дополняют смазкой из растительных ингредиентов. Сам контрацептив продается в упаковке с веселым дизайном, которая поддается переработке. Специалисты говорят, что несмотря на высокую цену (пачка с 6 презерватива стоит 6 евро – 180 грн.), они пользуются большим спросом у людей в возрасте от 20 до 40 лет. 

Бренд Einhorn, который выпустил новый стартап передает половину прибыли от продажи веганских презервативов на другие эко-проекты. В частности, деньги были пожертвованы на восстановление каучуковых деревьев в тропических регионах Азии, из которых добывают латекс для производства обычных презервативов. 

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Ранее издание "Комментарии" сообщало, что разработана контрацептивная вакцина для мужчин. 

Источник: https://www.bbc.com/worklife/article/20191209-the-vegan-condoms-keeping-sex-lives-safe-and-sustainable
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