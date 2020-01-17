В каких случаях антибиотики противопоказаны

Врачи рассказали, в каких ситуациях прием антибиотиков не только бесполезный, но и может навредить здоровью. Об этом сообщает издание Healthystyle.

Специалисты утверждают, что не нужно бежать в ближайшую аптеку за сильными препаратами, если у вас начало болеть горло. Чаще всего боль и воспаление вызваны ангиной – острым инфекционным заболеванием, при котором антибиотики не помогают. Мало того, что лечение такими препаратами не приносит результата, так еще и существует риск выработать устойчивость бактерий к антибиотикам.

Помимо этого, не стоит принимать лекарства для профилактики. Многие люди пьют антибиотики, "на всякий случай", но это бесполезная мера, вызывающая в прибавок ряд серьезных проблем со здоровьем.

Врачи говорят, что антибиотики также противопоказаны при синусите (воспаление слизистой оболочки носового прохода). Он может быть вызван инфекцией или стать осложнением после гриппа и насморка.

Не стоит назначать себе антибиотики в случае зубной боли. Воспаление зубного нерва очень редко вызвано какими-то бактериями, поэтому лечение такими препаратами не даст никакого положительного результата.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, как правильно принимать антибиотики.

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