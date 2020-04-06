Какие продукты нельзя сочетать с препаратами

Некоторые продукты питания нельзя одновременно принимать с лекарственными средствами, потому что они могут усилить или, наоборот, снизить действие препарата. Каких правил следует придерживаться?

Антибиотики и молоко

Запивать антибиотики молоком и другими кисломолочными продуктами нельзя, потому что лактоза, входящая в их состав, мешает усвоению препаратов. После приема лекарств "молочку" не рекомендуется употреблять полтора-два часа.

Препараты от холестерина и грейпфрут

Ежедневное употребление красных грейпфрутов в течение месяца способствует нормализации холестерина в крови. Поэтому одновременное применение этих цитрусовых и таблеток для снижения уровня холестерина могут привести к побочным эффектам.

Препараты от температуры и малина

Эксперты говорят, что употреблять малину и препараты от температуры крайне нежелательно. Дело в том, что эта ягода обладает мочегонным эффектом, тем самым повышая нагрузку на почки. Также в ее состав входит вещество, которое разжижает кровь. Одновременное употребление малины и ибупрофена может усугубить состояние пациента, в частности вызвать обострение.

Антикоагулянты и шпинат

Эти лекарственные препараты снижают активность свертывающей системы крови. Таким же эффектом обладают и вещества, входящие в состав шпината. Чрезмерное содержание этих соединений в организме может привести к нарушению свертываемости крови и вызвать проблемы с сердцем и сосудами.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие правила необходимо соблюдать при приеме обезболивающих средств.

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