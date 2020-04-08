Берем на заметку: что нельзя делать перед сдачей анализов

Первое, что мы делаем, когда появляются жалобы на состояние здоровья - сдаем анализы. Но многие люди до сих пор не знают основные правила подготовки к процедуре, а ведь именно они могут повлиять на результат.

Итак, если вы получили направление на анализ крови, то нужно знать, что процедура проводится натощак. Последний прием пищи должен быть не менее чем за 10 часов до забора крови. Это касается и алкогольным напитков. Если пренебрегать этим правилом, могут изменится такие показатели как содержание жиров и сахара, что искажает результат.

Также перед сдачей анализов исключите физические нагрузки. Уборку в квартиру делать можно, но заниматься в тренажерном зале не следует, потому что есть риск завысить показатели отдельных ферментов в крови.

Помимо этого, исключите прием лекарств, если этого сделать невозможно, тогда необходимо проинформировать об этом медицинского работника.

Если вы планируете сдать анализ мочи, то необходимо в первую очередь провести тщательный туалет наружных половых органов. Накануне обследования не рекомендуется:

- перед анализом мочи пить больше или меньше жидкости, чем обычно;

- принимать антибактериальные лекарственные препараты и уросептики;

- жить половой жизнью за 12 часов до начала сбора анализа.

Помните, что исследование не проводится во время менструации, не ранее, чем через 3 дня после ее окончания.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в США разработали новый анализ крови, определяющий 20 типов рака.

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