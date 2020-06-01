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Главная Новости Здоровье фармация Дешево, но эффективно: аптечные средства для ухода за кожей
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Дешево, но эффективно: аптечные средства для ухода за кожей

В аптеке продаются препараты, помогающие в уходе за кожей

сегодня, 14:05
Автор:

Светлана Шкурупий

Дешево, но эффективно: аптечные средства для ухода за кожей

Каждая женщина хочет, чтобы ее кожа была чистой и здоровой. И поддерживать ее в таком состоянии могут не только дорогие бьюти-товары и процедуры. В борьбе с проблемной кожей могут помочь недорогие, но эффективные средства.  На своей странице в Instagram провизор и блогер Ольга Мельник рассказала, какие товары можно купить в аптеке и использовать для ежедневного ухода за собой.

Цинковая мазь

Она быстро снимает воспаление, устраняет зуд, ускоряет заживление кожи и защищает ее от инфекций. Ее можно использовать при акне, но с осторожностью, чтобы не вызвать сухость кожи. Стоимость цинковой мази стартует от 10 гривен.

Раствор витамина Е (альфа-токоферола ацетат)

Его называют витамином молодости и красоты не просто так, а благодаря лечебным свойствам. Он улучшает кровообращение и устраняет мелкую сеть морщин. С его помощью можно обогащать кремы, маски или втирать раствор в кутикулу. Цена этого препарата стартует от 20 гривен.

Капсулы Аевит

Действие этого средства определяется свойствами входящих в его состав жирорастворимых витаминов А и Е. Эти капсулы можно добавлять в маски для лица и кремы. Купить средство в аптеке можно за 25-35 гривен. 

Глина

- Белая (каолин) - глубокое очищение кожи;

 - Голубая - лучше всего подходит для жирной и проблемной кожи;

- Зеленая - делает кожу нежной, сужает поры;

- Черная - идеальна для обертываний;

- Желтая - обогащает кожу кислородом;

- Розовая - для всех типов кожи;

-Красная - для кожи, склонной к аллергии;

- Синяя - антисептическое действие;

Цена на косметическую глину может составлять 20-30 гривен. 

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Ранее издание "Комментарии" сообщало, что регулярное ношение защитных масок и перчаток негативно сказывается на нашей коже. Как можно избежать раздражения?


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