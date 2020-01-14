Какие продукты запрещены при грудном вскармливании

Рацион новоиспеченной мамы должен быть разнообразным и полезным, в нем обязательно должны присутствовать белки, углеводы, а также свежие фрукты и овощи. Питание мамы влияет на формирование иммунитета и самочувствие младенца, поэтому стоит придерживаться нескольких правил.

В первую очередь, стоит отказаться на время грудного вскармливания от некоторых продуктов. Но диета мамы не слишком строгая, поэтому переживать не стоит.

Коровье молоко

Врачи советуют не злоупотреблять молоком, так как пищеварительная система ребенка не способна усвоить чужеродный белок. В результате у младенца могут появиться колики, частые срыгивания, понос или запор. Также от коровьего молока стоит отказаться из-за риска появления аллергии у малыша.

Острые приправы

Стоит исключить из своего рациона острые приправы, а также красный перец и чеснок, чтобы предотвратить у ребенка появления боли в животе и дискомфорт. В питании кормящей мамы может присутствовать розмарин, базилик, ваниль и лимонная кислота.

Копченные продукты

Это не самые полезные продукты, и не только во время грудного вскармливания. В копченостях минимум полезных веществ, зато много канцерогенов, которые вызывают расстройства пищеварительной системы.

Алкоголь

Ни для кого не секрет, что во время беременности и кормления грудью стоит полностью отказаться от алкогольных напитков. Спиртное может повлиять на нервную систему малыша, а также отразится на работе желудка.

Газировка

Откажитесь от сладких газированных напитков, ведь кроме большого количества сахара и красителей они ничего не содержат. Газировка негативно влияет на работу пищеварительной системы и может препятствовать здоровому набору веса ребенком.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в грудном молоке обнаружены противораковые вещества.

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