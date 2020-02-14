Подготовка к родам: пять способов расслабиться

Как ни круты, а роды –длительный процесс и эмоционально тяжелый для женского организма. По мнению экспертов, болевые ощущения при родах чаще всего обусловлены страхом, когда беременная женщина переживает из-за неизвестности. Но есть несколько способов, которые помогут успокоиться и сделать процесс более комфортным.

Удобная поза. Чтобы облегчить боль во время схваток, женщина может выбрать для себя самую удобную и оптимальную позу (сидя, на четвереньках, лежа на спине). Будущие мамы во время схваток могут ходить, сидеть на мяче, стоять, опереться на кровать, можно даже делать легкие движение бедрами. Все эти позы помогают снять большую часть болевых ощущений, способствуют расслаблению промежности и раскрытию шейки матки.

Принятие душа. Если отсутствуют противопоказания, а в роддоме есть соответствующие условия, тогда стоит принять теплый душ. Водные процедуры помогут женщине расслабиться между схватками и уменьшить боль.

Музыка. Учитывая то, что роды длятся несколько часов, необходимо как-то отвлекаться, расслабляться и отдыхать во время процесса. Главные силы понадобятся в самом конце, во время потуг. Хороший эффект во время родов может оказать музыка, желательно, чтобы она была спокойная и легкая.

Правильное дыхание. Правильное дыхание во время родовой деятельности играет очень значимую роль. В первую очередь, оно обладает обезболивающим эффектом, помогает ребенку спокойно продвигаться по родовым путям. Только следует учесть тот факт, что на каждом этапе родов следует дышать по-разному. Во время схваток – глубоко и медленно, а во время потуг – часто и поверхностно.

Массаж. Эта процедура помогает расслабиться и отвлечься, а также снять болевые ощущения. Можно легко и осторожно массажировать нижнюю часть живота или поясницу, делать это может близкий человек, который присутствует на родах или кто-то из медицинского персонала.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в каких случаях нельзя стимулировать роды.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!