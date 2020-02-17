Факторы, влияющие на репродуктивную функцию мужчин

Основную роль в зачатии ребенка играет состояние здоровья и фертильность обоих супругов. За последние десятилетия в стране наблюдается не только низкая рождаемость, но и увеличение количества бесплодных браков. В большинстве случаев причиной этому становится патология репродуктивной системы. Почему это происходит? Какие факторы влияют на мужскую фертильность?

Курение

Сигареты оказывают негативное воздействие на весь организм, ведь в них содержится, кроме никотина, десятки ядовитых веществ, которые способствуют образованию сгустков крови, увеличивают уровень холестерина в крови и тем самым косвенно способствуют атеросклерозу.

Алкоголь

Его избыток может вызвать проблемы с эрекцией. Алкоголь является ядом для яичек, которые ответственны за выработку и созревание сперматозоидов. Пиво содержит фитоэстрогены, которые ослабляют способность спермы оплодотворять.

Наркотики

Частое курения марихуаны может значительно (даже наполовину) уменьшить количество спермы, произведенной телом. Кроме того, есть вещества, которые могут повредить способность спермы двигаться и проникать в яйцеклетку.

Питание

Недостаточное количество необходимых питательных веществ могут препятствовать образованию сперматозоидов.

Вес

Избыточный вес и ожирение способствуют биологическим изменениям, которые мешают правильному функционированию репродуктивной системы. Эффект метаболических нарушений, зависящих от значения ИМТ, снижает фертильность.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, как должен питаться мужчина перед зачатием.

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