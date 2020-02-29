Главные правила, которые стоит соблюдать будущей маме

Беременность - самый радостный и в тоже время самый тревожный период в жизни каждой мамы. Он переполняет женщину счастьем, что скоро в доме появится маленькое чудо, и страхом перед неизвестностью. Как же успокоиться?

Не заниматься самолечением



Список лекарственных средств, разрешенных будущей маме совсем не большой, да и перед приемом лекарств всегда стоит проконсультироваться у врача. Если до беременности женщина могла самостоятельно назначить себе лечение от простуды или гриппа (что делать также не рекомендуется), то во время вынашивания крохи любое подобное действие должно согласовываться с врачом. Иммунная система будущей мамы очень уязвимая, поэтому стоит оберегать себя и свое здоровья, ведь последствия некоторых заболеваний могут быть опасными.

Если что-то тревожит, не ищите ответы на форумах, а звоните врачу

Период вынашивания малыша может быть очень волнующим и тревожным, особенно у женщин, которые ожидают первенца. Гормональная перестройка организма может вызывать необычные ощущения и симптомы. Если будущую маму что-то тревожит, стоит набрать своего врача и описать проблему. Но многие женщины в этих случаях заходят в интернет и ищут ответы на форумах (чего там только нет), некоторые истории опытных мамочек только пугают, а некоторые, наоборот, успокаивают. Но вы не можете точно узнать, правду ли там пишут.

Питайтесь правильно

Одним из главных показателей здоровой беременности является полезное и правильное питание. Женщина должна уделять особое внимание своему рациону, чтобы контролировать свой вес, а также обогащать организм малыша необходимыми витаминами и минералами. В период беременности следует отказаться от слишком жирной и острой пищи, фаст-фуда, полуфабрикатов и копченостей. Не стоит также злоупотреблять сладким и газировкой. Важное значение имеет способ приготовления блюд (запекание, тушение, варка, на пару), чтобы продукты не потеряли своих полезных свойств.

Не ведите сидячий образ жизни

Во время беременности женщина может испытывать некий дискомфорт (появляется отечность, варикоз), а сидячий образ жизни лишь усугубляет эти проблемы. Беременность – не болезнь, поэтому женщине не стоит придерживаться постельного режима.

Не ищите информацию о том, как страшно рожать

Каждая мама испытывает страх перед родами, потому что знает (чаще всего по рассказам подруг), что это больно и трудно. Женщина физически и морально подготавливает себя к этому процессу, а неприятные и страшные истории о возможных осложнениях лишь нагоняют панику и еще больший страх. Важно помнить, что роды невозможно предугадать на все 100%, потому что у каждой женщины они протекают индивидуально. Будущей маме лишь необходимо побольше узнать о позах, облегчающие схватки, а также научиться правильной технике дыхания.

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