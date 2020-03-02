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Проблемы, возникающие при грудном вскармливании

Многие проблемы вызваны неправильным процессом кормления

сегодня, 17:45
Автор:

• Светлана Шкурупий

Проблемы, возникающие при грудном вскармливании

Большинство женщин отказываются от искусственного питания и стараются кормить ребенка грудью до тех пор, пока он в этом нуждается. В этот период грудь требует особого ухода, а игнорирование проблем может привести к серьезным заболеваниям. 

В период кормления грудью женщина не должна испытывать боль и дискомфорт, если такие ощущения присутствуют, значит существует какая-то проблема и необходимо обратиться к специалисту. 

Лактостаз

С этой проблемой сталкиваются многие мамочки, особенно в первые месяцы кормления. Лактостаз – это застой молока, потому что грудь вовремя не опорожняется и происходит закупорка млечного потока, младенцу при этом очень трудно сосать молоко. В этот период женщина испытывает боль, грудь разбухает и становится твердой. Это происходит из-за того, что нет равновесия между количеством молока, что выделяется и количеством, которое высасывает ребенок.

Трещины сосков

У женщин начинают появляться ссадины и небольшие разрывы кожи, это связано с тем, что во время кормления малыш неправильно захватывает грудь. Многие считают, что это нормальное явление, которое со временем пройдет, но к данной проблеме стоит относиться серьезно. Необходимо внимательно смотреть, как ребенок обхватывает грудь (околососковый кружок должен быть полностью во рту младенца), если этого не происходит, помогите ему. 

Мастит

В период кормления грудью у женщин может возникнуть мастит – воспалительный процесс тканей молочной железы, который характеризуется болевыми ощущениями, отеком, покраснениями кожи и ухудшением самочувствия. Эта проблема может возникнуть из-за постоянного застоя молока, из-за инфекции, которая может проникнуть в организм. 

Гиполактия

Это нарушение деятельности молочных желез, когда у женщины недостаточная выработка грудного молока. Привести к данной проблеме может редкое прикладывание малыша к груди, вследствие чего сосательная активность ребенка снижается.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что необходимо знать женщине о послеродовом периоде.


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Источник: Комментарии
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