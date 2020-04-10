Чем можно заменить кофе во время беременности

В период беременности женщина должна пересмотреть свои привычки и рацион питания. Многие "кофеманки" оказываются перед диллемой: отказываться ли полностью от этого напитка или заменить его другими, с облегченным содержанием кофеина. А если и заменять, то чем?

В последнее время ученые менее категорично говорят о вреде кофеина во время беременности, но рекомендуют все-таки придерживаться следующих правил:

- отказаться от растворимого кофе, в котором могут присутствовать вредные ароматизаторы, усилители вкуса;

- по согласованию с врачом иногда можно позволить себе несколько раз в неделю маленькую чашку натурального напитка с молоком (при пониженном давлении и отечности);

- чтобы свести к минимуму возможные головные боли, следует изменять рацион питания постепенно;

Но, возможно, в первом триместре беременности, когда в организме женщины происходят серьезные изменения и появляется токсикоз, вы сами откажитесь от бодрящего напитка.

Если же желание насладиться чашечкой ароматного кофе не пропадает, тогда воспользуйтесь альтернативами. Например, заварите себе чай или какао с молоком (он содержит кальций, железо, фолиевую кислоту). Также можно пить напитки на основе цикория, ведь они повышают гемоглобин, успокаивают нервную систему и улучшают пищеварения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему нельзя пить горячий кофе.

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