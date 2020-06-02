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Пять вещей, которые желательно сделать до беременности

До зачатия желательно проверить здоровье и заняться спортом

сегодня, 16:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Пять вещей, которые желательно сделать до беременности

Каждая девушка рано или поздно хочет стать мамой и тщательно готовится к этому периоду. Есть несколько вещей, которые лучше сделать до беременности, чтобы потом было легче и проще восстановить силы. 

Займитесь своим здоровьем 

Пожалуй, это самый важный пункт, которые необходимо выполнить до зачатия ребенка. Прежде чем планировать беременность нужно пройти обследование и курс лечения (если он необходим). Будущей маме стоит пересмотреть свой рацион питания, он должен быть полезным и разнообразным. 

Подумайте о водительских курсах

Если вы хотели научится водить машину, тогда самое время освоить эти навыки. Когда появится ребенок, времени на это занятие не будет. А без машины бывает сложно обойтись, особенно в большом городе.

Отправьтесь в отпуск

Пройдет как минимум год после рождения ребенка, прежде чем вы задумаетесь об отпуске и почувствуете желание куда-то поехать. Да и с малышом любого возраста поездка будет сложной и утомительной, так что пользуйтесь моментом.

Займитесь спортом

Приведите в тонус мышцы, сбросьте лишние килограммы (если они у вас ест), подкорректируйте фигуру. Если вы будете каждый день занимается физической активностью, то потом вам будет проще сбросить вес после беременности, да и не факт, что вы наберете много килограмм.

Накопите денег

Ребенок значительно расширяет перечень внезапных расходов, поэтому финансовая подушка безопасности сэкономит вам много нервов. Пока есть возможность, откладывайте деньги, потом сами себе скажете "спасибо".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что беременность - особенный и волнительный период. Каждой маме стоит придерживаться в это время несколько правил.


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Источник: https://kolobok.ua/ya-mama/beremennost-i-rody/1839369-chto-nuzhno-uspet-sdelat-do-beremennosti
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