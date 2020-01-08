Язык

Українська

Русский

Coinspot 12.12.2019

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 08.01.2020

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tur
Comm:Year
Comm:franchise
НОВОСТИ Все новости

Диетологи перечислили продукты, богатые витамином В12

Витамин содержится в продуктах животного происхождения

сегодня, 10:37
Автор:

• Светлана Шкурупий

Витамин B12 является одним из самых важных элементов для поддержания здоровья нервной системы и мозга. Он влияет на многие функции организма, поэтому его дефицит может быть опасным. Эксперты назвали продукты, которые содержат витамин В12 в большом количестве.

Ученые определили, что в сутки организм взрослого человека должен получать по 3 мкг витамина В12, потому что он необходим для нормального функционирования нервной системы, профилактики анемии (малокровия), синтеза ДНК и обеспечения энергии. Этот элемент содержится в продуктах животного происхождения, а именно: в мясе (говядина, баранина, куриная грудка, кролик, печень), рыбе, яйцах, молочных продуктах, а также в морепродуктах (мидиях и креветках). Растительные продукты вообще не содержат этого витамина.

Специалисты отмечают, что дефицитом витамина В12 чаще всего страдают вегетарианцы. Для того, чтобы восполнять его запас в организме, им нужно периодически употреблять витаминные добавки или сухие завтраки, обогащенные витаминами.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие витамины необходимо принимать после 40-летнего возраста. 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.mjakmama24.pl/ciaza/dieta-i-suplementy/jakie-sa-zrodla-witaminy-b12-produkty-bogate-w-witamine-b12-aa-Jqpz-Lxpv-wvG9.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...