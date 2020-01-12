Названы основные витамины для женской красоты и здоровья

Рацион питания женщины должен быть обогащен витаминами и полезными веществами, ведь они являются незаменимыми помощниками в сохранении красоты, молодости и здоровья. Провизор и блогер Ольга Мельник на своей странице в Instagram рассказала, какие витамины помогут улучшить состояние волос, кожи и ногтей.

Известно, что чаще всего женщины жалуются на проблему выпадения волос и не скупятся на дорогие шампуни и бальзамы, чтобы ее устранить. Если волосы начали выпадать, значит организму не хватает витамина В1, а его запас можно восполнить с помощью орехов, моркови, свеклы, кукурузы, свинины, фасоли, гречки и пшеницы.

Если же появилась перхоть и секущиеся кончики на волосах, тогда стоит добавить в рацион продукты, богатые витамином В6, а найти его можно в грецких и кедровых орехах, фасоли, а также морской рыбе. А вот вернуть волосам блеск и эластичность поможет витамин В12, его большое количество содержится в яйцах, молочных продуктах, печени и морепродуктах.

Провизор отмечает, что проблему ломкости ногтей также можно решить с помощью правильного рациона питания. Если ногтевые пластины слишком тонкие и часто ломаются, тогда организму нужно больше йода, который содержится в морской капусте, рыбе, шпинате и морепродуктах.

Также многие женщины жалуются на появление морщин и потерю эластичности кожи. Устранить ее можно благодаря витамину Е, который оказывает антиоксидантное действие. Этот витамин можно найти в маслах (подсолнечном, оливковом, миндальном), орехах, лососевые и оливках. Улучшить тонус и эластичность кожи также можно с помощью витамина Д, которым богаты: рыба, яйца, печень и молочные продукты.





Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие признаки указывают на нехватку витаминов в организме.

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