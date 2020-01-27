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Почему нельзя одновременно употреблять кальций и витамин D

И витамин D, и кальций необходимы для укрепления костей

сегодня, 09:20
Автор:

• Светлана Шкурупий

Американские специалисты провели клинические испытания и пришли к выводу, что одновременный прием кальция и витамина D опасен для здоровья. Об этом сообщает издание Annals of Internal Medicine. 

Исследователи выяснили, что совместное употребление этих добавок негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, в частности повышает риск инсульта на 18%. Дело в том, что они формируют на стенках сосудов бляшки, которые замедляют ток крови. Как правило, кальций + витамин D назначается пожилым людям, чтобы укрепить их кости и суставы, но именно эта категория пациентов наиболее уязвима к сердечным проблемам.

Известно, что витамин D способствует усвоению кальция, который является важным строительным материалом для костей и зубов. Но употреблять эти микроэлементы можно только по отдельности, чтобы не навредить здоровью.

В ходе эксперимента ученые выяснили, как и другие витаминные добавки влияют на организм. Результаты исследования показали, что для сердца полезны жирные омега-3 кислоты, а также фолиевая кислота. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие витамины нужно принимать после 40-летнего возраста.


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Источник: https://annals.org/aim/article-abstract/2737825/effects-nutritional-supplements-dietary-interventions-cardiovascular-outcomes-umbrella-review-evidence?fbclid=IwAR0zx8fNga88skUssQrvM1lD6z51-2yHF9Zts7d-oMf_hXFm20i6MeP4voI
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