Почему нельзя одновременно употреблять кальций и витамин D

Американские специалисты провели клинические испытания и пришли к выводу, что одновременный прием кальция и витамина D опасен для здоровья. Об этом сообщает издание Annals of Internal Medicine.

Исследователи выяснили, что совместное употребление этих добавок негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, в частности повышает риск инсульта на 18%. Дело в том, что они формируют на стенках сосудов бляшки, которые замедляют ток крови. Как правило, кальций + витамин D назначается пожилым людям, чтобы укрепить их кости и суставы, но именно эта категория пациентов наиболее уязвима к сердечным проблемам.

Известно, что витамин D способствует усвоению кальция, который является важным строительным материалом для костей и зубов. Но употреблять эти микроэлементы можно только по отдельности, чтобы не навредить здоровью.

В ходе эксперимента ученые выяснили, как и другие витаминные добавки влияют на организм. Результаты исследования показали, что для сердца полезны жирные омега-3 кислоты, а также фолиевая кислота.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие витамины нужно принимать после 40-летнего возраста.

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