К чему может привести дефицит йода в организме

Йод является одним из наиболее важных элементов, необходимых для правильного функционирования всего организма, поэтому его недостаток влияет и на физическое, и на психическое здоровье. Об этом сообщает издание 7mednews.

Этот элемент необходим для производства тироксина - гормона щитовидной железы, который стимулирует обмен веществ, а также рост и развитие всех тканей организма. Этот гормон повышает работу нервной системы, а значит улучшает психоэмоциональное состояние человека. Если йода в организме недостаточно, тогда начинают проявляться следующие симптомы: быстрая утомляемость, забывчивость, выпадение волос, хрупкость ногтей, отечность и расстройства сна. Помимо этого, дефицит этого элемента приводит к проблемам с сердечно-сосудистой системой.

Медики утверждают, что недостаток йода провоцирует ожирение. Из-за того, что гормона в организме вырабатывается мало, процесс расхода энергии нарушается и она откладывается в виде жира.

Избежать проблем со здоровьем можно благодаря правильному питанию, где почетное место занимает рыба, морская капуста, картофель, томаты, свекла, белая фасоль и другие. Также можно сходить на консультацию к врачу, пусть он припишет вам специальные витаминные добавки.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, как прием йода влияет на IQ будущего ребенка.

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