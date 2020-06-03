Министерства независимой Украины: в правительстве кого из премьеров было больше всего ведомств (Часть 1)

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Количество министерств в Украине в период с 1991 года по сегодняшний день
менялось вместе с человеком на должности премьер-министра. Некоторые главы правительства
ликвидировали определенные ведомства, другие – добавляли те, которые, по их
мнению, отвечали запросам общества на определенном этапе существования
государства.
Больше всего министерств за период независимости Украины насчитывали
правительства Ефима Звягильского и Виталия Масола в 1993-1995 годах, а также Павла
Лазаренко, который занимал премьерское кресло с 1996 по 1997 год. Тогда
министерств было по 28.
"Комментарии" посчитали количество министерств при каждом премьере и
собрали все данные в инфографике.
Напомним, в парламент Украины
внесли представление на двух новых министров и вице-премьера. Эксперты
проанализировали для портала "Комментарии" предложение премьера Дениса
Шмыгаля и возможность утверждения данных кандидатов, проголосовать за которых
могут уже завтра.
Вице-премьером по вопросам европейской и
евроатлантической интеграции предлагается сделать Ольгу Стефанишину, министром
культуры – Александра Ткаченко, министром экологии – Романа Абрамовского.
Также "Комментарии" писали, во
сколько государству обходятся министры и нардепы.
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