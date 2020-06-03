Министерства независимой Украины: в правительстве кого из премьеров было больше всего ведомств (Часть 1)

Количество министерств в Украине в период с 1991 года по сегодняшний день менялось вместе с человеком на должности премьер-министра. Некоторые главы правительства ликвидировали определенные ведомства, другие – добавляли те, которые, по их мнению, отвечали запросам общества на определенном этапе существования государства.



Больше всего министерств за период независимости Украины насчитывали правительства Ефима Звягильского и Виталия Масола в 1993-1995 годах, а также Павла Лазаренко, который занимал премьерское кресло с 1996 по 1997 год. Тогда министерств было по 28.

"Комментарии" посчитали количество министерств при каждом премьере и собрали все данные в инфографике.

Напомним, в парламент Украины внесли представление на двух новых министров и вице-премьера. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" предложение премьера Дениса Шмыгаля и возможность утверждения данных кандидатов, проголосовать за которых могут уже завтра.

Вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции предлагается сделать Ольгу Стефанишину, министром культуры – Александра Ткаченко, министром экологии – Романа Абрамовского.

Также "Комментарии" писали, во сколько государству обходятся министры и нардепы.

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