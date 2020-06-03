kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Українська

Русский

Coinspot 03.06.2020

BTC/USD

9590.19

ETH/USD

239.69

LTC/USD

47.49

НБУ 03.06.2020

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

30.15

RUB/UAH

0.39
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Инфографика 2020 Министерства независимой Украины: в правительстве кого из премьеров было больше всего ведомств (Часть 1)
commentss НОВОСТИ Все новости

Министерства независимой Украины: в правительстве кого из премьеров было больше всего ведомств (Часть 1)

Количество министерств в Украине меняется из года в год, вместе людьми в премьерском кресле

сегодня, 18:10
Автор:

Татьяна Веремеева

Министерства независимой Украины: в правительстве кого из премьеров было больше всего ведомств (Часть 1)

Количество министерств в Украине в период с 1991 года по сегодняшний день менялось вместе с человеком на должности премьер-министра. Некоторые главы правительства ликвидировали определенные ведомства, другие – добавляли те, которые, по их мнению, отвечали запросам общества на определенном этапе существования государства.

Больше всего министерств за период независимости Украины насчитывали правительства Ефима Звягильского и Виталия Масола в 1993-1995 годах, а также Павла Лазаренко, который занимал премьерское кресло с 1996 по 1997 год. Тогда министерств было по 28.

"Комментарии" посчитали количество министерств при каждом премьере и собрали все данные в инфографике.

Напомним, в парламент Украины внесли представление на двух новых министров и вице-премьера. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" предложение премьера Дениса Шмыгаля и возможность утверждения данных кандидатов, проголосовать за которых могут уже завтра.

Вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции предлагается сделать Ольгу Стефанишину, министром культуры – Александра Ткаченко, министром экологии – Романа Абрамовского.

Также "Комментарии" писали, во сколько государству обходятся министры и нардепы.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!