Транш МВФ: на каких условиях Украина может получить финансирование

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Татьяна Веремеева
Уже 9 июня Международный валютный фонд примет решение о том, выделять ли
Украине очередной транш, размером в 5 млрд долл. Взамен на выделение денег
нашей стране МВФ поставил ряд условий, которые Украина должна обязательно
выполнить.
"Комментарии" собрали все "хотелки" МВФ в одной инфографике.
Напомним, эксперты
проанализировали для издания "Комментарии" состояние пенсионной системы
Украины. В том числе, в ракурсе сообщения, что наше правительство и
Международный валютный фонд обсуждают направления дальнейшего ее реформирования.
"Комментарии" также писали, что МВФ прогнозирует, что прибыльность банков
будет находиться под давлением в течение следующих пяти лет из-за низких
процентных ставок. Кроме того, в Фонде предостерегают от чрезмерных рисков,
когда экономика начнет восстанавливаться.
Отметим, после подписания президентом Владимиром Зеленским банковского ("антиколомойского") закона стало известно, что Украина и Международный валютный фонд согласовали текст новой программы stand by в размере 5 млрд долларов на 18 месяцев. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", действительно ли нам так нужен был транш МВФ – такой ценой (неоднозначные по содержанию и способу принятия земельный и банковский законы).
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