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Транш МВФ: на каких условиях Украина может получить финансирование

Условия МВФ для Украины являются обязательными к выполнению

сегодня, 18:56
Автор:

Татьяна Веремеева
Транш МВФ: на каких условиях Украина может получить финансирование

Уже 9 июня Международный валютный фонд примет решение о том, выделять ли Украине очередной транш, размером в 5 млрд долл. Взамен на выделение денег нашей стране МВФ поставил ряд условий, которые Украина должна обязательно выполнить.

"Комментарии" собрали все "хотелки" МВФ в одной инфографике.

Напомним, эксперты проанализировали для издания "Комментарии" состояние пенсионной системы Украины. В том числе, в ракурсе сообщения, что наше правительство и Международный валютный фонд обсуждают направления дальнейшего ее реформирования.

"Комментарии" также писали, что МВФ прогнозирует, что прибыльность банков будет находиться под давлением в течение следующих пяти лет из-за низких процентных ставок. Кроме того, в Фонде предостерегают от чрезмерных рисков, когда экономика начнет восстанавливаться. 

Отметим, после подписания президентом Владимиром Зеленским банковского ("антиколомойского") закона стало известно, что Украина и Международный валютный фонд согласовали текст новой программы stand by в размере 5 млрд долларов на 18 месяцев. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", действительно ли нам так нужен был транш МВФ – такой ценой (неоднозначные по содержанию и способу принятия земельный и банковский законы). 


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Источник: https://comments.ua
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