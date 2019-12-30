Виктор Гольдский: «Комментарии» – это легенда отечественной журналистики

Украинский медиарынок активно восстанавливается, что наглядно показало исследование USAID и InterNews, определившее ТОП-20 отечественных онлайн-изданий. Впервые в рейтинг американской организации вошли и "Комментарии", что стало одним из череды изменений в СМИ после смены инвестора. Виктор Гольдский – новый собственник бренда "Комментарии" - рассказал о развитии медиагруппы и уникальных проектах, которыми портал удивит пользователей в ближайшее время.



Виктор, с 2013 года "Комментарии" считались "проблемным" медиаактивом. Почему вы выбрали именно этот бренд?

- Неужели кто-то отказался бы приобрести бренд уровня Forbes или Times? А "Комментарии" - именно такое издание украинского масштаба. В какое бы издание вы сегодня не обратились, везде найдете сотрудников, за плечами которых есть опыт работы в "Комментариях". Потому что это не один новостной сайт, а разветвленная сеть интернет-изданий, охватывающая как всеукраинский уровень, так и региональные ниши. Это весьма выгодное предложение, от которого было трудно отказаться. Переговоры начались в 2018 году, а сделку мы окончательно закрыли весной 2019-го.

"Комментарии" – это легенда отечественной журналистики. Мы поставили перед собой амбициозные цели и задачи – возродить легенду, и когда появилась такая возможность, всё остальное для меня отошло на второй план.

Однако "проблемным" актив считали не без оснований. Уже после закрытия сделки произошла рейдерская атака на "Комментарии". Серверы тогда сильно пострадали, и все сайты, фактически, пришлось восстанавливать заново.

- Да, без дела мы не сидели (смеется, - ред). Это только кажется, что медиарынок Украины огромен. На самом деле это очень узкая ниша, где все знают, кто стоит за тем или иным ресурсом. Крупные медиа принадлежат олигархам, а мелкие никому не интересны, поскольку не могут формировать общественное мнение. А вот средние, такие как "Комментарии", представляют угрозу как первым, так и вторым. Ведь именно они могут освещать независимо и объективно абсолютно все события в стране, не обращая внимание на интересы финансовых групп. Именно с такой позицией я связываю попытку уничтожить "Комментарии". Как говорится: "Не доставайся же ты никому".

Действительно, в один "прекрасный" день сайт "Комментарии" был просто удален со всех серверов на просторах интернета. Были уничтожены базы данных, архивы новостей, авторские фото и видео. В "Укрпатент" даже подали подложные договоры на продажу торговых марок третьим лицам. Представляете какой был масштаб атаки?

Почему же ранее читатели "Комментариев" не знали о произошедшем?

- Мы решили не афишировать эту историю, пока не проведем собственное расследование. Мы выяснили, кто стоял за всем этим, и написали соответствующие заявления в правоохранительные органы. Из-за тайны следствия называть конкретные имена пока не можем.

Но самое главное, что "Комментарии" выстояли. Мы сохранили независимость издания и не связаны обязательствами ни с олигархами, ни с чиновниками. Наши журналисты могут предложить непредвзятый, объективный контент, что многим, конечно, не нравится.

Кризис рождает возможности. Мы решили использовать эту ситуацию, чтобы внести структурные изменения. И несмотря на то, что процесс реорганизации еще только запущен, статистика показывает, что посещаемость сайта выросла более чем в два раза, в сравнении с июнем – временем рейдерской атаки. А в октябре трафик побил абсолютный рекорд за последние три года.

Только вдумайтесь: за считанные месяцы после восстановления сайта мы практически с нуля вернулись в ТОП-20 украинских медиа, и сразу на 17-ю строчку! Это не наше мнение, а данные независимого исследования InterNews/USAID. Несомненно, мы можем назвать произошедшее историей успеха. Трафик растет, качество контента кардинально изменилось, наш читатель к нам возвращается. И это только начало. Атака подвигла нас на радикальные изменения.



Если говорить о реформе "Комментариев" подробней, вы хотите создать новый медиахолдинг?

- Да, мы намерены создать холдинг. Но он будет заниматься не только медиа. Мы расширим его профиль, добавив издательский бизнес, рейтинговые исследования и другие проекты для массовой аудитории и узких специалистов. Добавим сопутствующие медиа-индустрии сервисы, чтобы превратить интернет-издание в полноценную мультимедийную платформу с контентом для каждого.

В 2020 году хотим выйти за пределы социально-политической ниши. И цели у нас амбициозные. В течение года намерены открыть еще 5-7 информационных проектов под самую разную аудиторию – от семейной тематики и культуры до гаджетов и бизнеса. Еще есть желание запустить онлайн-вещателя под брендом "Комментарии" - собственное интернет-ТВ и радио либо подкасты. "Комментарии" и прочие медиаактивы мы объединим в Издательский дом "МАСАВИ".

Помимо СМИ, мы разрабатываем платформу для интерактивных рейтингов и опросов, а также другие сервисы, которые до релиза не будем афишировать. Поверьте, такого на всеукраинском уровне еще не было.

К слову, медиагруппе в 2020 году исполняется 15 лет – это хороший повод примерить на себя новые роли. А чтобы разделить этот успех с самой широкой аудиторией, мы готовим медиа-франшизу. Да, скоро "Комментарии" предложат франшизу и каждый желающий сможет стать частью нашей медиа-семьи.

Расскажите подробней о рейтинговых исследованиях – что это?



- Чтобы оценить общественное мнение, запустить масштабные опросы и рейтинги, мы хотим создать собственный инструмент. Важно, что он будет ориентирован не только на политику, но и на бизнес и общество. Это позволит нам проводить открытые и закрытые опросы, приглашать таргетированную аудиторию и сегментировать ее в режиме онлайн.

Если говорить о франшизе "Комментариев", в чем ее новизна?

- Основная цель франшизы – создание масштабной сети независимых и открытых средств массовой информации, присутствующих в каждом регионе Украины, в каждом городе и райцентре. Независимые СМИ должны стать в Украине нормой, именно потому мы и запускаем франшизу – каждый бизнесмен сможет в кратчайшие сроки создать свое региональное или отраслевое медиа с собственной редакцией, которая не будет зависеть ни от политиков, ни от олигархов. Даже от нас она зависеть не будет: помощь главной редакции будет менторской и технической. Никакой цензуры.

Хочу заметить, что после кризисных 2014-2015 годов медиа- и рекламный рынок показывают ежегодный рост на 25-30%, начиная с 2016-го. Кто успеет занять освободившиеся во время кризиса ниши, тот и будет влиять на общественное мнение в ближайшем будущем. Мы видим явные перспективы у так называемого импакт-инвестирования - когда ты не только зарабатываешь, но и создаешь общественный резонанс, поднимаешь важные социальные проблемы, развиваешь таким образом свой регион.

Во сколько же обойдется импакт-инвестирование?

- Мы определили примерную монетизацию - 1000 посетителей, и исходя из этого сможем определять стоимость франшизы в каждом отдельном случае – честные и понятные правила для всех. Если популярность издания растет, то и выплаты франчайзи увеличивает, а на нет - и суда нет. Это очень удобно на старте, потому что делает франшизу максимально доступной и минимизирует риски инвестирования.

Но самое главное - мы передаем не только права пользования ТМ, а уже полностью готовый бизнес "под ключ". При этом объем инвестиций получается самым низким среди конкурентов, что позволяет покрыть сетью "Комментарии" даже небольшие населенные пункты, где запускать полноценное собственное медиа ранее было убыточно. Кроме того, франшиза "Комментарии" - это не только региональные СМИ, такие как "Харьков.Комментарии" или "Одесса.Комментарии". Важно, что вы можете запустить под нашим брендом любое отраслевое СМИ. "Агро.Комментарии", "Строительство. Комментарии" - что угодно и без лишних расходов. Наши специалисты проконсультируют и помогут с подбором штата.

Можете привести конкретный пример, как будет работать эта новинка?

- Давайте возьмем практический кейс: допустим, у вас есть IT-компания, которой нужно нарастить узнаваемость в одном регионе или по всей стране, а также привлечь целевую аудиторию – айтишников и студентов, желающих войти в эту индустрию. Это важно для улучшения HR-бренда компании. Все мы знаем, насколько сильна борьба за кадры в этом секторе. При этом прямая реклама в наше время работает все хуже, но нативные форматы продвижения дают отличный результат.

Представьте, что ваше корпоративное медиа уже не просто корпоративное, а настоящее IT-СМИ для целевой аудитории. Вы выступаете как лидер на профильном рынке, ваши топ-менеджеры превращаются в экспертов, а сами вы становитесь "голосом" индустрии. Если вы будете делать интересный текстовый или визуальный контент для своего читателя, то он будет его комментировать, лайкать, делиться в соцсетях… А так как это ваше издание, каждая ссылка и упоминание будет автоматически продвигать именно ваш бренд. Разве это не мечта топ-менеджера: продвигать свой бренд и еще зарабатывать на этом?!



Однако все это станет возможным лишь в рамках журналистских стандартов, которые мы требуем соблюдать неукоснительно. Мы за честный медиарынок без джинсы и информационных провокаций. Особенно если речь идет про региональные общественно-политические СМИ, а не корпоративные медиа.

Помощь партнерам в продвижении новых медиа окажет также наше маркетинг-агентство ToShoNado, которое мы запустили в конце 2018 года. Сейчас его специалисты занимаются реорганизацией и ребрендингом медиагруппы, а потом сосредоточатся на помощи внешним заказчикам и франчайзи.

Расскажите об Издательском доме "МАСАВИ"

- "Комментарии" когда-то начинались с одноименной газеты, которая уже не издается. Мы хотим вернуть медиагруппу к истокам и возродить издательское направление с акцентом на публицистику и детскую литературу. Возможно, добавятся комиксы украинских авторов. У нас уже есть наработки в этих направлениях, но мы готовы рассмотреть и предложения со стороны. Многие талантливые люди хотели бы издавать свои произведения, но ранее такой возможности не имели. Так что не упустите свой шанс (улыбается).

Согласно Рейтингу CAF WORLD GIVING INDEX, Украина только на 101 месте в мире по уровню благотворительности. Это касается и социальной ответственности бизнеса особенно в сфере экологии, о которой у нас в стране многие забывают. "Комментарии" уже 12 лет поддерживают инициативу "Эко-офис", а под брендом издательского дома "МАСАВИ" мы намерены дополнить ее еще и другими проектами.

Также мы будем выпускать эко-товары и регулярно проводить рейтинги социальной ответственности, замерять эту сферу как полноценную индустрию, внедряя опыт развитых стран. Мы считаем, что можем стать лидерами в этом направлении в Украине, потому что мало у кого из фондов есть прямой доступ к мощному медиаресурсу. Нам и нашим партнерам не потребуется просить СМИ о поддержке – мы сами СМИ. Но если какой-нибудь благотворительный фонд захочет сделать свое медиа в рамках франшизы "Комментарии", мы эту инициативу поддержим.

В следующем году у "Комментариев" юбилей. Вы планируете его отмечать?



- Да, следующей весной торговой марке "COMMENTS" исполняется 15 лет. Это серьезная дата для Украины: нечасто издание способно выжить более 5 лет, а "Комментариям" целых 15! Медиагрруппа и наши журналисты многое пережили за это время, сменились поколения. Уверен, что вместе с новой командой "Комментарии" возродятся, как мифическая птица Феникс.

Мы, конечно же, отметим это мероприятие, соберем наших друзей и партнеров, отпразднуем юбилей, но и расскажем о наших новых инициативах. Еще планируем попасть в Книгу рекордов Украины (смеется). Разве можно такое пропустить?

Скоро Новый год. Что бы вы пожелали читателям "Комментариев"?

- Никогда не сдаваться и искать единомышленников. Мы это ощутили на себе и этот совет, я убежден, поможет в жизни каждому.

Меньше смотрите зомбоящик и больше читайте объективные независимые издания с качественным контентом, такие, как "Комментарии" (смеется, - ред.).

