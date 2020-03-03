Представитель TM "Parimatch" Вадим Мисюра: "Игорный бизнес в тени – это подход вчерашнего дня и большой тормоз в развитии бизнеса”

В последние несколько месяцев одной из самых обсуждаемых тем украинского политикума является легализация игорного бизнеса. В середине декабря Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2285-д, призванный наконец-то вывести игровую индустрию из тени. Но принимать документ в целом в его изначальном виде нардепы пока не готовы и активно вносят поправки – на сегодняшний день их уже более 3700. Как это часто бывает, единого мнения относительно законопроекта у парламента нет – в Раде есть как противники, так и сторонники легализации игорного бизнеса. В то же время есть устойчивая позиция президента Владимира Зеленского, который последовательно выступает в пользу легализации. А вот как на ситуацию смотрят непосредственные участники игорного рынка – журналисты "Комментариев" решили поинтересоваться у представителя международного букмекерского холдинга TM "Parimatch" Вадима Мисюры.

"Надеемся, что законодатели “услышат” рынок и многие правки попадут в законопроект во втором чтении"

– Законопроект № 2285-д пока что не взят в разработку ко второму чтению, при этом профильный комитет даже не утвердил его текст. По-вашему, кем тормозится процесс и почему?

– Немного уточню. Законопроект сейчас как раз проходит подготовку ко второму чтению. Комитет и его аппарат обработал и систематизировал огромное количество правок, поданных депутатами (более 3500), подготовил сравнительную таблицу. За период после голосования в первом чтении уже прошло семь заседаний рабочих групп с участием не только парламентариев и представителей профильных министерств и ведомств, но и участников будущего игорного рынка, экспертов. Насколько мне известно, рассмотрены два раздела законопроекта, пройдено более 1500 правок. Можно констатировать, что сегодняшний уровень дискуссии, как внутри Рады, так и внутри профильной среды носит напряженный и активный характер. И это понятно – много репутационных и политических рисков для власти, а для бизнеса – установление, изменение и определение правил игры для операторов в будущем. Но что радует и дает надежду, что законопроект будет принят – это единое мнение всех сторон о необходимости легализации данных видов деятельности.

– И когда же он может быть принят, по-вашему?

– Естественно, неожиданное, гипертрофированное “внимание” законодателей к этому законопроекту, выраженное в таком количестве правок (особенно со стороны депутатов фракций и групп, которые априори не будут за него голосовать), может говорить о возможном процессе затягивания. Если мы посмотрим на характер правок, то они внесены практически в каждый абзац, часть или пункт каждой статьи, что говорит о “неравнодушии” к игорной отрасли. Возможно, в этом есть интерес также тех, кто не хочет менять устоявшийся после запрета в 2009 г. формат работы. Но я не стал бы делать “комплименты” неким “мифическим” силам и акцентировать на этом внимание. Почему? Государство! Если оно есть, если у него есть политическая воля и СЛОВО его представителей носит последовательный характер, то этот процесс в скором времени будет завершен. Но кроме этого, есть и объективные факторы. Это, конечно, “погруженность” парламента в принятие закона о земле и перенос рассмотрения других законопроектов, в том числе № 2285-д, минимум до апреля. Но со своей стороны также хотел отметить, что этот период мы с законодателями можем максимально использовать для работы над всеми разделами законопроекта, продолжения поиска компромисса между интересами государства, общества и бизнеса.

– Как известно, "Parimatch" поддерживает легализацию игорного бизнеса. Но все ли участники рынка занимают такую позицию или есть те, кто заинтересованы оставаться в тени? Если да, то почему, по-вашему?

– Убежден, что желание работать в тени – это подход “вчерашнего дня” и большой тормоз в развитии и монетизации бизнеса. Всеукраинский союз развития букмекерства, в который входят представители национальных брендов Париматч и Фаворит, последовательно выступает за легализацию игорной индустрии. Мы видим, что журналисты и эксперты сегодня включены в дискуссию как в обществе, так и внутри рынка, кому этот законопроект больше выгоден. Убеждён, что всем сегментам профильного бизнеса он открывает новые равные возможности для развития. Но в тоже время, соглашусь с рядом экспертов, что законопроект № 2285-д требует серьезных доработок и правок.

Например, наиболее остро стоит вопрос фискальной нагрузки на будущую отрасль, которая на сегодня не представляется нам сбалансированной, учитывая предлагаемую высокую стоимость лицензии и существующего налогообложения. Необходимо внести изменения в налоговый кодекс, иначе в Украине будет введена система, в соответствии с которой вести игорную деятельность в стране будет в разы дороже, чем в государствах-соседях. Это снижает инвестиционную привлекательность Украины.

Также необходимо установить понятную прозрачную систему мониторинга рынка, а поскольку это займет не менее 2,5 лет, то отрасли необходим переходной период, а государству – способ адекватно оценивать объем рынка. Для этого нужно оставить фиксированный лицензионный платеж, но отменить налог на валовый доход, который можно будет оценить только когда рынок сложится, а система мониторинга будет адекватно работать.

Ведутся также и консультации относительно размещения игорных заведений. В этом вопросе нужно отказаться от спешки и разобраться в специфике работы разных видов игорной индустрии.

Есть большое количество технических вопросов, которые требуют тщательной доработки, такие как полномочия будущей Комиссии по азартным играм, которые необходимо конкретизировать, сертификация и тестирования игорного оборудования, освободить от использования РРО участников азартных игр, в его использовании вообще нет никакой практической ценности так как будет работать система онлайн мониторинга.

Эти и другие вопросы сегодня являются центром дискуссий на рабочих группах в парламенте. Надеемся, что законодатели “услышат” рынок и многие правки попадут в законопроект во втором чтении.

"Стоимость лицензии может быть приемлема для букмекеров, если платеж в размере 566 млн гривен будет единственным лицензионным платежом"

– Параллельно с работой над законопроектом о легализации игорного бизнеса обсуждается вопрос изменений в Налоговый кодекс, которые должны определить фискальную нагрузку на игорный бизнес. Какая система налогообложения, по-вашему, должна быть принята в отношении игорного бизнеса и как вам те предложения, которые озвучиваются в парламенте?

– На данное время зарегистрировано 4 законопроекта по налогообложению азартных игр, один основной №2713 и 3 альтернативных законопроекта, все предусматривают разные подходы к налогообложение специального налога на доходы от азартных игр, ставки данного налога варьируются от 0% до 25%, но есть один позитивный момент, все 4 законопроекта предусматривают отмену налога с выигрыша игрока (отмену налога с доходов физических лиц, полученных от азартных игр).

Мы выступаем за сбалансированный прозрачный подход. Стоимость лицензии может быть приемлема для букмекеров, если этот платеж в размере 566 млн гривен (это по состоянию на 1 января 2020 года, а так как лицензионный платеж приравненный к минимальной заработной плате, которая с каждым годом увеличивается, а это значит, что и плата за лицензию значительно увеличивается) будет единственным лицензионным платежом, без дополнительного налога на доход от азартных игр (GGR). Конечно же, для этого Верховная Рада должна внести изменения в Налоговый кодекс.





При высокой стоимости лицензий справедливо было бы убрать налог на GGR, либо снизить стоимость лицензии при налоге на GGR. Плюс отмена налога на выигрыш игрока, который в большинстве стран отсутствует. Как я говорил выше, законодатели в последнем случае едины во мнении, что данный налог необходимо отменить.

Нас, как представителей рынка, настораживает позиция представителей Министерства финансов Украины и фискальных органов, которые на рабочих группах руководствуются старыми подходами в определении условий налогообложения игорной деятельности, без учета специфики разных сегментов рынка и недееспособной системы проводить качественный финмониторинг. Не случайно, за эти полгода, пока готовится данный законопроект, представители игорной индустрии ни разу не были привлечены для экспертной работы, хотя еще в 2014-2015 такой формат в этом ведомстве практиковался.

– В экспертной среде звучало мнение, что компании, которые будут платить огромные суммы за лицензию, будут сами отслеживать и бороться с нелегальными игроками на рынке. Вы согласны с таким утверждением?

– После легализации начнется естественный рыночный процесс, внутри которого произойдет структурирование рынка, появятся реальные игроки. Бремя борьбы с нелегалами полностью ляжет на правоохранительные органы. К их чести, и при их желании, у них это хорошо получается, как показали последние события. Также этому будет способствовать уголовная ответственность, которую законодатель предлагает усилить (даже через чур), за работу “в темную”. Но отмечу, что роль информации в публичном пространстве будет также играть большое значение. Именно поэтому практически все страны, прошедшие легализацию, отказались от полного запрета на рекламу азартных игр, оставив тот или другой формат возможности информирования общества, например, через рекламу спонсорства. В данный момент в Верховной Раде Украины обсуждается полный запрет на рекламу. Почему международный опыт нужно принять к сведению? Дело в том, что полный запрет на рекламу в глазах игрока фактически уравняет легальных операторов игр и нелегалов, а это значит, что в сознании людей не сложится публичная картинка тех компаний, которые имеют право работать в стране и рекламировать свои услуги, а значит являются добросовестным поставщиками услуг. Поэтому, вряд ли стоит ожидать бригады легальных операторов игорки, которые будут бороться с нелегалами. “Невидимая рука” рынка сделает свое дело совершенно естественным образом, но для этого парламентариям нужно взвешенно подойти к нормам закона, которые будут этот рынок формировать.

– Перемещение офлайн-букмекерских контор в 5-звездочные отели убьет офлайн-бэттинг?

– Конечно, не убьет. Скорее, стоит рассмотреть этот вопрос с другой стороны: такое размещение букмекерских пунктов сократит количество ставок, и прогнозируемый доход государства от налогов. Болельщики, к примеру, откажутся от идеи сделать ставку перед матчем по пути на стадион, если поиск пятизвездочного отеля займет слишком много времени. Букмекерство представляет собой локальную историю, которая связана с местом постоянного проживания людей, а не нахождения в отеле. Природа букмекерской деятельности не нацелена на людей, которые приезжают в тот или иной город и останавливаются на короткое время переночевать в отелях. Поэтому во всем мире они размещаются в отдельно стоящих нежилых помещениях, с определенными ограничениями по площади и другим параметрам.

Исходя из существующих предложений парламентариев, имело бы смысл разместить букмекерские пункты в отдельно стоящих нежилых помещениях квадратурой не менее 500 м кв (букмекерский пункт должен занимать минимум 50 кв м), в том числе в отелях, в аэропортах (мировая практика).

– Что нужно предпринять, помимо собственно законопроекта и благоприятной фискальной политики, чтобы букмекерский рынок Украины заинтересовал иностранного инвестора?

– Мы убеждены, что установление прозрачных правил игры будет способствовать развитию игорного рынка в целом, и беттинга, в том числе. И здесь ключевым будет вопрос – какие условия государство сможет предложить бизнесу. Второе чтение, мы надеемся, ответит на многие запросы игорного бизнеса и конечно создаст те условия и возможности, которые раскроют его инвестиционную привлекательность. Но уже сейчас в законопроекте нет ограничений по количеству лицензий на букмекерскую деятельность. Это хороший стимул для развития здоровой конкуренции.

Кроме реалистичного бизнес-плана инвесторам нужна уверенность в сохранности своих инвестиций, а значит в наличии независимого правосудия и качественного правоохранения. Это те системные параметры нашей страны, которые напрямую влияют на ее глобальную и региональную конкурентоспособность с точки зрения капитала. Этим занимается государство на самом высоком уровне, и на это влиять нет возможности, а вот в части обсуждения рыночных рамок у нас есть рычаги влияния – на рабочих группах парламентарии прислушиваются к экспертам и дискуссия движется в сторону компромисса. Очень надеемся, что депутатам хватит мотивации, чтобы учесть максимальное количество здравых идей и предложений.

"Ставка на договорной матч и получение выигрыша по такой ставке – это кража денег у букмекера"

– "Parimatch" являлся титульным спонсором Украинской Премьер-лиги по футболу, а также поддерживает хоккейные и баскетбольные лиги. Кроме того, "Parimatch" спонсирует ряд спортивных клубов в Украине. Как букмекеры могут иметь столь сильное влияние на целые спортивные соревнования и одновременно на несколько клубов, представляющих один турнир? Это не может не наталкивать на подозрения в нечестности соревнования. Как вы можете развеять эти подозрения?

– Совершенно не взаимосвязанные вещи. Наоборот, как раз букмекер заинтересован в честной игре. Прибыль этого бизнеса формируется от роста количества ставок на событие, а делают их люди, болельщики. Если они будут не уверены в честности команды, спортсмена, прогнозируемости, в его понимании, результата события – игрок просто не будет к нам приходить. Одна сторона. А вторая, немаловажная, когда букмекер делает прогноз и выставляет коэффициенты, то он руководствуется той информацией и аналитикой, которая позволяет ему сделать объективный прогноз, а любой “договорняк” – это уже не логичные действия (например, 5 мячей за пять минут или проигрыш топ-команды команде пятого дивизиона:), за которыми следует крупный проигрыш конторы.





Поэтому, мы и остаемся активными участниками продвижения идеи легализации игорного бизнеса, и именно букмекеры заинтересованы в противодействии коррупции в спорте – это один из безусловных позитивных эффектов вывода рынка азартных игр из тени. Не случайно, мы одни из первых поддержали Закон Украины “О предотвращении влияния на результаты официальных спортивных соревнований коррупционных правонарушений”, а в феврале 2019 года приняли участие в семинаре в рамках проекта Совета Европы "Спорт осторонь від злочинності +", который прошел в Киеве.

Недобросовестные ставки и договорные матчи – это не только неспортивное поведение, но и преступление, где пострадавшим является именно букмекер: ставка на договорной матч и получение выигрыша по такой ставке – это кража денег у букмекера. Только после легализации букмекер станет субъектом правовых отношений и сможет отстаивать свои права как пострадавшего от преступления. После легализации в подзаконных актах могут содержаться нормы, которые бы регулировали использование информации о действиях спортсменов на поле. Вместе с букмекерами и киберполицией спортивные федерации смогут выявлять организаторов и участников договорных матчей.

Повторюсь, все подозрения букмекеров в манипуляциях результатами матчей – лишь говорит об отсутствии информации о букмекерской деятельности вообще и ответственной игре как концепции ведения этого бизнеса. Пока игорная индустрия будет под запретом – такие мифы будут продолжать господствовать в общественном сознании. Мы с этим боремся и будем бороться.

– Правда ли, что в европейских странах операторов спортивного беттинга обязуют поддерживать развитие спорта? Как это происходит?

– Наверное, правильнее сказать, что в мировой практике на законодательном уровне регулируется не только сама деятельность, но закрепляется в ряде стран и распределение отчислений от игорного бизнеса на разные социальные нужды или сферы деятельности.

Например, в Чехии все налоги от беттинга и лотерей идут на поддержку спорта. Страны создают различные фонды для финансирования социальных нужд общества. Кроме этого, компании добровольно финансируют спорт, медицину, культуру, поддерживают инициативы местных сообществ, ведь игорный бизнес, как беттинг, например – это локальная история, связанная с местом проживания людей. Так, например, в Британии лидеры игорного рынка сотрудничают и поддерживают организации, которые оказывают помощь больным лудоманией и их близким, принимают участие в мероприятиях местного сообщества: восстанавливают школы, проводят марафоны, готовят еду для детей, чистят пляжи, поддерживают собак-поводырей, и оказывают помощь мигрантам.

В проекте законопроекта 2285-д, принятого парламентом в первом чтении, также содержится соответствующая норма – предполагается создание Фонда поддержки медицины, спорта и культуры. Какая именно часть доходов от всей индустрии, и беттинга, в том числе, будет идти на поддержку спорта – проект закона не уточняет. Это уже вопрос подзаконных актов и регуляций внутри органов государственной власти, которым этот фонд будет подчиняться – речь о соответствующих министерствах. В Украине выбрали такую, более холистическую формулу, внутри которой с позиции народных избранников игорная индустрия должна оказывать поддержку не только спорту, но и по более широкому кругу социальных вопросов. Это позиция специфическая, и это нормально: например, в Польше, фонд, наполняемый госсредствами от игорного бизнеса, обязан, кроме прочего, поддерживать гражданское общество и политические партии – такая культура в польском обществе, это для них важно и они так определили социальную ответственность бизнеса. В нашем случае иначе, но далеко не только поддержка спорта предполагается.

Конечно, возникает вопрос эффективности поддержки – ведь проще добиться результата, если сфокусироваться на одной точке. К тому же, спорт – это профильная деятельность для некоторых видов азартных игр, таких как беттинг, в частности: люди делают ставки на спорт, и заработок букмекера напрямую зависит от развитости спортивной индустрии. Но в каждой стране свои нюансы, и, к сожалению, нравится это нам или нет, но спорт не представляет из себя приоритета для Украины.

– Каково участие Parimatch в этом процессе?

– Торговые марки Parimatch и Favorit Sport, как представители социально-ответственного бизнеса, за эти непростые для государства годы, постарались максимально направить свои силы на сохранение и поддержку украинского спорта. В частности, во многом благодаря этим брендам живет украинский хоккей, баскетбол, борьба, смешанные единоборства. Да и футбольные клубы, национальная сборная также получают системную поддержку букмекеров.

Компании помогают студенческому и аматорскому спорту, проводят различные социальные инициативы с детьми, развивают олимпийское движение. Важно также отметить, что это технологичные компании, а, значит, развивают образовательное направление спортивного маркетинга, IT- индустрии и т.д.

Букмекеры всегда были и останутся плечом для украинского спорта. Главное, чтобы легализация состоялась, предложив рынку понятные и справедливые рамки работы, а бизнес, я убежден, сам придет с конструктивными предложениями в те социальные ниши, которые близки ему по духу и важны для общества.

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