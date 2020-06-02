Глава Госагентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив: Наша туристическая отрасль может дать стране до 10% ВВП

Из всех отраслей, на которые повлиял коронавирусный кризис, туристическая оказалась одной из наиболее пострадавших. Подавляющее большинство стран мира вынуждены были "повесить замок" на вход для туристов и это стало огромной проблемой для многих. К примеру, Италии туризм ежегодно приносит, по скромным оценкам, около 10 млрд евро в год, а это – 12% ВВП страны.

Украина, конечно, вниманием иностранного туриста не избалована, но и наше государство как раз в канун пандемии сделало серьезный шаг с целью улучшить ситуацию. 1 апреля было официально запущено Государственное агентство развития туризма Украины, которое должно заняться повышением туристической привлекательности нашей страны. Журналистам "Комментариев" удалось пообщаться с председателем новосозданного агентства Марьяной Олеськив, которая рассказала о самых острых проблемах туристической отрасли в Украине и, главное, объяснила, каким образом ее команда будет эти проблемы решать.

"Сейчас открывается большое окно возможностей для внутреннего туризма"

– Три месяца назад стало известно, что вы возглавили Госагентство развития туризма. Вскоре Украину накрыла пандемия коронавируса, карантин и кризис туристической отрасли. Это как-то повлияло на ваши планы на этой должности?

– В целом планы не изменились. Было 10 целей, которые я ставила перед Государственным агентством развития туризма (ГАРТ), они же и остаются. В частности, улучшение имиджа Украины в мире, развитие внутреннего туризма, увеличение количества туристов целевых рынков, совершенствование нормативно-правовой базы в сфере туризма, повышение эффективности управления туристической отраслью, анализ рынка и статистика, развитие туристической инфраструктуры, инновации в туризме, качественный сервис и образование, а также развитие делового туризма.

Единственное, что COVID-19 повлиял на распределение приоритетности этих целей. Сейчас открывается большое окно возможностей для внутреннего туризма, поэтому сегодня все мои усилия и усилия нашей команды, всех партнеров из туристического сообщества направлены именно на это. Очень важно, что мы имеем полную поддержку президента Украины и правительства.

Действительно, одной из причин торможения развития туризма в Украине стала несовершенная система управления отраслью, отсутствие туристической статистики, поэтому сейчас мы активно работаем над совершенствованием нормативной базы. В частности, разрабатываем новый закон "О туризме", который поможет упорядочить отрасль и позволит показать ее вес.

– Когда ожидать закон "О туризме"? Какова судьба законопроекта №3377, который должен защитить туристические компании от массовых банкротств?

– Над законом "О туризме" мы активно работаем. Здесь важно продумать до деталей нормативную базу, чтобы закон действительно заработал – необходимо разработать действенные подзаконные акты. Мы планируем, что до конца года он будет принят, но еще есть много вопросов, которые требуют обсуждения со всеми заинтересованными сторонами.

Относительно пакета законов о поддержке туристической отрасли, они будут рассматриваться в Верховной Раде в июне. Мы подали свои предложения и постоянно находимся на связи с парламентским комитетом.

– Как вообще возникло Агентство?

– Агентство было создано правительственным постановлением в декабре 2019 года, тогда же объявили конкурс на главу ГАРТ, участие в котором я решила принять. Собственно, я имею достаточный опыт работы в туристической отрасли. Это были разные бизнес-проекты: я создавала портал об отдыхе в Украине, позже работала в фитнес-индустрии с проведением крупных мероприятий, с деловым туризмом. Также имею опыт работы в органах местного самоуправления, в частности, развивала туризм в Одессе и Львове. Это был довольно позитивный опыт, который можно и нужно реализовывать на государственном уровне. 3 марта меня назначили на эту должность и практически сразу началась пандемия коронавирус. Поэтому становление ГАРТа приходится на такие бурные времена.

– Кто входит в вашу команду и почему? Какие есть кадровые проблемы?

– Длительное время в Агентстве я была единственным работником, но мы уже начали формирование своей команды, и с этим получается интересная история. С одной стороны, это государственная служба, где есть много требований к образованию и знанию законодательства, а также нерыночные зарплаты. С другой – у нас очень высокие требования к работникам. Учитывая, что мы довольно маленькое агентство, это должны быть очень профессиональные и активные люди, которые смогут быстро реализовывать все задуманное и вести все проекты от А до Я. Соответственно должен быть и опыт, и понимание, и воля, и сила, чтобы не согнуться под давлением каких-либо обстоятельств и бюрократии. Мы сможем довести до конца все задуманное. Сейчас нас еще немного, на сегодня в штате есть три человека, которые отвечают за кадры и коммуникацию, набор продолжается.

Сложность в том, что зарплата ниже, чем наши требования. Ищем безумных людей, которые сегодня готовы некоторое время много работать, мало зарабатывать, но сделать такой кейс, которым мы все сможем гордиться. Нам просто необходимо вывести Украину в топ-10 европейских туристических стран, развить внутренний туризм, изменить устаревшую систему управления отраслью, децентрализовать ее, внедрить государственно-частное партнерство в этой сфере. Это серьезные вызовы, поэтому я требовательна к тем, кто будет с нами в этой лодке грести иногда против течения, но достигать целей.

"Хоть мы и стараемся глобализироваться, но иностранцам интересен наш колорит"

– Если сравнить ситуацию с туризмом в Украине и мире, в чем отличия? Какие сильные и слабые стороны проявились особенно отчетливо в это кризисное время?

– Слабые – отсутствие статистики и неурегулированность туристического рынка. Сильные – мы не очень зависим от въездных туристических потоков. В этой кризисной ситуации плюсом для нас является то, что в Украине было всего около 13% въездных туристов.

Как не парадоксально, кризис все-таки дает много возможностей развивать наш внутренний туризм. Это тот толчок, который позволит построить прочный фундамент, навести порядок в управлении отраслью, и с такой базой наращивать потенциал.

В дальнейшем сильной стороной Украины остается то, что мы для мира такая себе неизведанная туристическая дестинация. Что бы там не говорили, у нас есть хорошая гостиничная и ресторанная инфраструктура, качественная гастрономия, сохранены традиции. В нашем карпатском регионе, как считают иностранцы, можно увидеть жизнь типичных европейцев 100 лет назад. Мы это сумели сохранить. Кроме того, у нас есть советское индустриальное наследство, которое также интересно для многих рынков: дома, мозаики, заводы, старые остановки. Хоть мы и стараемся глобализироваться, но иностранцам интересен наш колорит – еда, архитектура, традиции, вышивка.

– В отличие от тех же Греции, Испании, Италии, Египта и Турции, где туризм занимает серьезный процент в экономике, в Украине он невысокий. Видимо, поэтому власти и не уделяли этому особого внимания. Как вы настроены исправлять ситуацию, учитывая, что даже сейчас "обрезаны" средства на развитие туризма?

– Согласно официальным данным, украинский туризм составляет 1,4-2% ВВП страны. По разным оценкам экспертов, эта доля достигает почти 9%. Чтобы понять, каким в действительности является этот показатель, нужно наладить правильную комплексную систему сбора данных. Кем является украинский турист, куда именно он хочет ездить отдыхать, чего ему не хватает, каковы его приоритеты, кто приезжает к нам и с какой целью – целостных и четких ответов на эти вопросы до сих пор нет.

Как я уже говорила, сегодня в Украине поступления в бюджет от туризма являются невысокими по сравнению с другими отраслями. На это есть много причин, одна из них в том, что большая часть активности до сих пор находится в тени. Однако все участники рынка должны понимать, что детенизация важна для демонстрации веса самой отрасли. И здесь надо показать конкретные цифры. Мы будем делать удобную систему подачи статистики, а также сотрудничать с партнерами и международными организациями для проведения информационной кампании о необходимости подачи данных и важности выхода из тени.

Сейчас мы активно работаем с профильным парламентским комитетом над возвращением в бюджет финансирование туристической отрасли этого года. Скоро начнется бюджетный процесс на следующий год, мы приложим все усилия, чтобы в 2021-м туристическая отрасль была достаточно профинансирована, ведь это инвестиция в будущее. Эти средства принесут большие дивиденды от создания новых рабочих мест и увеличение налоговых поступлений. Мы также будем работать с международными партнерами, привлекать их к финансированию части мероприятий в сфере туризма.

– Как же решить проблему выхода турбизнеса из тени?

– Наша цель – сделать Единый реестр субъектов туристической деятельности для того, чтобы все, кто работает в отрасли, могли удобно и легко зарегистрироваться. Сегодня есть много неопределенности. Например, нет определений хостелу, апартаментам, гостинному дому и прочим субъектам. При том, что у нас все гостиницы должны пройти категоризацию.

Вместе с народными депутатами мы работаем над тем, чтобы сделать регистрацию для всех субъектов туристической деятельности обязательным, а категоризацию – добровольной. Если отель хочет, чтобы у него на фасаде висели три звезды, он должен пройти этот процесс. Если для него это неважно, то достаточно лишь регистрации. Таким образом все выйдут в легальную плоскость.

Дальше – вопрос к самому рынку, когда его участники сами себя контролируют: кто зарегистрирован, платит налоги, а кто – нет. Здесь запустятся процессы саморегуляции.

"Более 70% украинцев никогда не выезжали за пределы своей области. Мы не умеем отдыхать, путешествовать и получать впечатления"

– Потенциал туризма в Украине. Что нужно сделать для его развития?

– Наш туризм можно сравнить с айсбергом – сверху видим только часть проблем (мало туристов, мало поступлений, вопросы к инфраструктуре). Но на глубине есть неупорядоченность самой отрасли и совершенно устаревшие методы управления. Это надо изменить в первую очередь, иначе никакие красивые маркетинговые мероприятия не дадут желаемого результата, потому что мы даже не сможем измерить экономический эффект от таких инвестиций. Если все правильно сделать, то наша туристическая отрасль может дать стране до 10% ВВП.

– Какие области входят сейчас в туристический ТОП Украины? Кто мог бы присоединиться к ним и каким образом?

– Если говорить об иностранных туристах, то в топе не области, а города – Киев, Львов, Одесса. Далее – Чернобыльская зона и Карпаты. Для внутреннего туриста – это Львов, Одесса, а также традиционно популярные Черноморский и Азовский регионы, Карпаты и Закарпатье.

Имеет потенциал восток Украины, где можно полноценно развивать индустриальный туризм. Здесь интересны Мариуполь, Кривой Рог, который сейчас активно работает над туристическими продуктами. Конечно же Харьков, Днепр и Запорожье. Подолье – нераскрытый регион с прекрасной природой и множеством исторических памятников.

Сейчас очень важно побуждать жителей областных центров открывать свои и соседние области, потому что в каждом регионе есть озера, реки, комплексы отдыха, исторические достопримечательности. Часто наши люди традиционно едут на море или в горы, совсем не путешествуя по своей малой родине, где, несомненно, есть чем гордиться.

– Как сделать внутренний туризм трендом? Среди своих задач Вы называете "сформировать культуру путешествий в Украине". Что это означает?

– Это часть нашего культурного развития. Когда мы сидим дома, смотрим телевизор или проводим время в торговых центрах, мы не расширяем наше мировоззрение. Более 70% украинцев никогда не выезжали за пределы своей области. К сожалению, мы не умеем отдыхать, путешествовать и получать впечатления. Мы не знаем свою страну, а страна не готова выдать туристический продукт высокого качества, к которому привыкли те, кто активно путешествует.

Нам просто необходимо воспитывать культуру путешествий, и это игра в долгую, это нелегкий процесс, его нельзя сделать в один клик. Мы должны ввести долгосрочную информационную кампанию, работать с каждой отдельной аудиторией, привлекать лидеров мнений, чтобы это стало трендом. К старшему поколению пытаться достучаться через телевидение, к молодежи – через YouTube и соцсети. Надо работать с этими аудиториями и понимать, что результат не может быть быстрым.

Для начала моя цель, чтобы люди, которые являются сторонниками пассивного отдыха, все-таки хотя бы раз в год хоть на выходные выезжали с туристической целью в соседнюю область. Конечно, с молодежью, со школьниками легче работать. Кто путешествует с детства, тот воспринимает это как необходимость и в дальнейшей жизни.

– Учитывая проблемы туристической отрасли, некоторые страны дают скидки, снижают цены, идут на компенсацию части стоимости перелета для туристов. Что в этом направлении делается в Украине?

– Да. Например, Италия хочет компенсировать часть путешествия для семей с низким доходом. Механизм – частично за счет уменьшения налогов, частично – путем компенсации отелям за размещение. В Украине это трудно осуществить по многим причинам, в частности потому, что люди не показывают свои реальные доходы. Органы социальной защиты могли бы делать перераспределение, но насколько это все будет сделано справедливо, трудно гарантировать. Такой механизм у нас не сработает.

Много представителей украинского туристического бизнеса тоже предоставляют определенные акционные предложения. В то же время морские регионы не уступают, и часто повышают цену. Но, кроме моря, в Украине есть другие хорошие места. Я бы советовала обратить внимание на них также еще и потому, что там меньшая плотность отдыхающих. Это актуально сейчас.

Есть другой замысел, над которым мы сейчас активно работаем с нашим министерством и профильным парламентским подкомитетом. Речь идет о выделении средств из стабилизационного фонда на гранты для предприятий туристической отрасли ради создания новых туристических продуктов. Это будет стимулировать их делать что-то интересное, а стоимость этих продуктов будет ниже для граждан, потому что государство частично компенсирует затраты. Это поддержит бизнес.

"Все проблемы украинского туризма являются абсолютно реальными для решения"

– Сейчас многие говорят, что после пандемии коронавирус "мир не будет прежним". Туризм – так точно. Какие новации ожидают нас после завершения карантинных мероприятий (транспорт, отели-хостелы, пляжи-бассейны, экскурсии, питание, развлечения и тому подобное)? Насколько это может ослабить интерес туристов к посещению тех или иных мест? Как удержать баланс между мерами безопасности и заинтересованностью?

– Температурные скрининги, дезинфекторы, постоянное мытье рук надолго войдут в нашу привычку и образ жизни. В частности, международные эксперты говорят, что теперь туалеты в публичных помещениях будут планировать на входе, а не где-то в конце. Кроме того, как бы печально не звучало, это не последний вирус, который может ворваться в нашу жизнь, потому санитарным нормам сейчас будет уделяться больше внимания.

Расстояние между столиками и количество людей на квадратный метр в заведениях общепита, невозможность доступа к еде самих туристов, определенное расстояние на рецепции между людьми, дезинфекторы, которые должны быть установлены в определенных местах... Если раньше мы получали в отелях тапочки и шампуни, то сейчас туда добавят еще маленький антисептик и маску. На некоторое время останется обязательство ходить в масках в общественных местах. Предвижу, что будут тоже определенные ограничения по бассейнам и СПА, потому что это места быстрого распространения инфекции.

– Ваш прогноз относительно восстановления международного туризма для украинцев: на когда можно его планировать и стоит ли вообще?

– Надеюсь, что наши граждане этого летнего сезона отпусков все-таки поддержат украинский туристический бизнес и постараются посетить интересные места, чтобы открыть для себя что-то новое в своей стране. Аналогичные рекомендации – отдыхать на родине – озвучили правительства многих европейских стран.

Международные путешествия будут иметь определенный риск, потому что мы не знаем, как будет развиваться ситуация с пандемией в разных странах. Существует высокий риск второй волны после ослабления карантина во многих странах. Будем отслеживать и оперативно реагировать, наше Министерство здравоохранения будет предоставлять рекомендации.

– В завершение, назовите топ-5 проблем украинской туристической отрасли, которые уже накопились и только-только появились. Как их решить?

– Основные проблемы: устаревшая законодательная база; отсутствие туристической статистики; отсутствие государственно-частного партнерства; отсутствие международного маркетинга и финансирования в течение многих лет; устаревшая инфраструктура.

Но все эти проблемы являются абсолютно реальными для решения. Хорошо, что сейчас на высшем уровне – и у президента, и у правительства есть понимание, что туризм – это важно. А также то, что международные институты поддерживают и финансируют проекты в туризме. В частности, ЕБРР разработал дорожную карту для развития туризма Украины. Именно сейчас в нее вносятся некоторые поправки на ситуацию с вирусом, и уже в ближайшее время ее передадут правительству для дальнейшего использования наработок.

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